Небо над областью почернело: Стихия «перемалывает» Подмосковье и движется на столицу

Уже в эти выходные над столицей начнётся схватка двух суперциклонов, что принесёт нам ливни, жару и перепады атмосферного давления. Life.ru разобрался, что такое эффект Фудзивары, чем он опасен для сердечников и что происходит в организме во время грозы в духоте.