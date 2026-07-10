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Небо над областью почернело: Стихия «перемалывает» Подмосковье и движется на столицу

Подмосковье накрыл мощный ураган — местные жители публикуют впечатляющие кадры. По прогнозам, циклон достигнет столицы в выходные, где ожидаются ливни и шквалистый ветер.

Источник: Life.ru

Подмосковье накрыл мощный ураган. Видео © Telegram / ЧП / Москва.

Жители Наро-Фоминска и Троицкого округа наблюдают чёрное небо. В отдельных районах региона уже идут сильные дожди.

Подмосковье накрыл мощный ураган. Видео © Telegram / Типичный Наро-Фоминск️

Уже в эти выходные над столицей начнётся схватка двух суперциклонов, что принесёт нам ливни, жару и перепады атмосферного давления. Life.ru разобрался, что такое эффект Фудзивары, чем он опасен для сердечников и что происходит в организме во время грозы в духоте.

Самые актуальные новости о городе, транспорте и москвичах — в разделе «Москва» на Life.ru.