Умер болгарский космонавт Александр Александров

Болгарский космонавт-исследователь Александр Александров умер в возрасте 74 лет. О его смерти сообщил премьер-министр Болгарии Румен Радев.
«Умер генерал-майор Александр Александров — болгарский космонавт, признанный военный летчик и достойный сын Болгарии», — написал Радев.
Он назвал полет Александрова в космос в 1988 году историческим моментом для Болгарии и выразил соболезнования близким космонавта.
Александров стал вторым болгарским космонавтом. С 7 по 17 июня 1988 года он вместе с советскими космонавтами Анатолием Соловьевым и Виктором Савиных совершил полет на кораблях «Союз ТМ-5» и «Союз ТМ-4», а также работал на орбитальной станции «Мир».
В 1978 году Александров был дублером первого болгарского космонавта Георгия Иванова. Он был удостоен званий Героя Советского Союза и Героя Народной Республики Болгария.
Ранее сообщалось, что умерла Уолли Фанк, старейшая в истории участница космического полета. Она скончалась в возрасте 87 лет, о смерти сообщила администрация города Грейпвайн в штате Техас.