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Умер болгарский космонавт Александр Александров

Болгарский космонавт-исследователь Александр Александров умер в возрасте 74 лет. В 1988 году он летал на станцию «Мир» с советским экипажем.

Источник: Аргументы и факты

Болгарский космонавт-исследователь Александр Александров умер в возрасте 74 лет. О его смерти сообщил премьер-министр Болгарии Румен Радев.

«Умер генерал-майор Александр Александров — болгарский космонавт, признанный военный летчик и достойный сын Болгарии», — написал Радев.

Он назвал полет Александрова в космос в 1988 году историческим моментом для Болгарии и выразил соболезнования близким космонавта.

Александров стал вторым болгарским космонавтом. С 7 по 17 июня 1988 года он вместе с советскими космонавтами Анатолием Соловьевым и Виктором Савиных совершил полет на кораблях «Союз ТМ-5» и «Союз ТМ-4», а также работал на орбитальной станции «Мир».

В 1978 году Александров был дублером первого болгарского космонавта Георгия Иванова. Он был удостоен званий Героя Советского Союза и Героя Народной Республики Болгария.

Ранее сообщалось, что умерла Уолли Фанк, старейшая в истории участница космического полета. Она скончалась в возрасте 87 лет, о смерти сообщила администрация города Грейпвайн в штате Техас.

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