Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Турции Фидан анонсировал поездку в Киев для активизации переговоров

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в ближайшее время намерен посетить Киев вместе с делегацией для активизации переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в ближайшее время намерен посетить Киев вместе с делегацией для активизации переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта.

По его словам, визит станет частью дипломатических усилий Анкары, направленных на продвижение диалога между сторонами. В июне Фидан уже посещал Россию.

Министр подчеркнул, что Турция считает необходимым поддерживать контакты как с Москвой, так и с Киевом, чтобы добиться устойчивого прекращения огня и в дальнейшем выйти на заключение мирного соглашения.

— В ближайшее время по указанию господина президента мы посетим Киев в качестве продолжения процесса, чтобы придать дополнительный импульс переговорам по Украине, — заявил дипломат в эфире телеканала TRT Haber.

По данным компании Gallup, две трети украинцев — 66 процентов — выступают за скорейшее начало переговоров с Россией. Не поддержали такую позицию лишь 24 процента граждан.

Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь заявил, что самый главный вопрос, волнующий каждого человека в России, — это скорейшее завершение боевых действий.

Узнать больше по теме
Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
Читать дальше