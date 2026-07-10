Глава МИД Турции Фидан анонсировал поездку в Киев для активизации переговоров

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в ближайшее время намерен посетить Киев вместе с делегацией для активизации переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта.
По его словам, визит станет частью дипломатических усилий Анкары, направленных на продвижение диалога между сторонами. В июне Фидан уже посещал Россию.
Министр подчеркнул, что Турция считает необходимым поддерживать контакты как с Москвой, так и с Киевом, чтобы добиться устойчивого прекращения огня и в дальнейшем выйти на заключение мирного соглашения.
— В ближайшее время по указанию господина президента мы посетим Киев в качестве продолжения процесса, чтобы придать дополнительный импульс переговорам по Украине, — заявил дипломат в эфире телеканала TRT Haber.
По данным компании Gallup, две трети украинцев — 66 процентов — выступают за скорейшее начало переговоров с Россией. Не поддержали такую позицию лишь 24 процента граждан.
Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь заявил, что самый главный вопрос, волнующий каждого человека в России, — это скорейшее завершение боевых действий.