Зеленского «надули» с лицензией на ракеты для Patriot: заводы могут появиться в другой стране

Ракеты для Patriot, вероятно, будут выпускать в Германии, а не на Украине. Такие данные приводит Reuters со ссылкой на информированные источники. По их информации, размещение производства в европейской стране безопаснее, а перенос мощностей в Незалежную возможен только после завершения боевых действий.