Зеленского «надули» с лицензией на ракеты для Patriot: заводы могут появиться в другой стране

Ракеты для Patriot, вероятно, будут выпускать в Германии, а не на Украине. Такие данные приводит Reuters со ссылкой на информированные источники. По их информации, размещение производства в европейской стране безопаснее, а перенос мощностей в Незалежную возможен только после завершения боевых действий.
В материале указали, что новые ракеты-перехватчики, скорее всего, изготовят на одном из заводов в Германии или в ином европейском государстве. При этом они уточнили, что даже после окончания конфликта перемещение производственных линий на украинскую территорию займет немало времени.
Следует понимать, что быстрых поставок ждать не приходится. Германия уже выстроила внутреннюю цепочку для выпуска перехватчиков PAC-2, однако первые серийные образцы появятся не ранее начала 2027 года. Это произойдет примерно через три года после подписания контракта с американским производителем Raytheon.
Что касается более современных ракет PAC-3, то здесь ситуация пока остается неопределенной. Переговоры о лицензионном производстве этих изделий между немецкой стороной и разработчиком пока не завершились успехом.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что после встречи с Дональдом Трампом была достигнута политическая договоренность о получении лицензии на производство ракет для Patriot.