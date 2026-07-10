Супруга онкобольного Евгения Алдонина перестала выходить на связь в соцсетях

Супруга двукратного чемпиона России по футболу Евгения Алдонина Ольга резко прекратила публиковать материалы на своей странице в социальных сетях.
Пользователи Сети заметили, что жена футболиста не выходит на связь на протяжении уже нескольких дней. На ее странице отсутствуют новые фотографии и видеозаписи, в том числе с участием их детей.
22 ноября 2025 года у Евгения Алдонина диагностировали рак желудка. «Вечерняя Москва» рассказала, что известно о его диагнозе, реакции коллег на болезнь спортсмена и на какой стадии она находится.
10 июля футболисты Дмитрий Булыкин и Александр Самедов сообщили, что Евгений Алдонин вернулся в Россию после лечения онкологии в Германии. Они встретились со спортсменом, пообщались и даже вместе сыграли в футбол. Позднее футболист Павел Погребняк опубликовал фотографию с матча ветеранов, на которой запечатлен и Алдонин.
По словам президента Российской премьер-лиги Александра Алаева, Евгений Алдонин находится в непростой ситуации и проходит сложное лечение. Он выразил уверенность в том, что футболисту хватит характера и силы воли, чтобы победить болезнь.