Супруга онкобольного Евгения Алдонина перестала выходить на связь в соцсетях

10 июля футболисты Дмитрий Булыкин и Александр Самедов сообщили, что Евгений Алдонин вернулся в Россию после лечения онкологии в Германии. Они встретились со спортсменом, пообщались и даже вместе сыграли в футбол. Позднее футболист Павел Погребняк опубликовал фотографию с матча ветеранов, на которой запечатлен и Алдонин.