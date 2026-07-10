Новости Калининграда: «уникальный» завод, трактир с «сюрпризом» и спасенная жизнь

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за пятницу, 10 июля.
Главные события дня:
Облвласти: в регионе появится завод по производству строительного оборудования.
В индустриальном парке «Данор» в посёлке Луговое Гурьевского района началось строительство нового завода. Об этом сообщил на своей странице в мессенджере «Макс» губернатор Алексей Беспрозванных, назвав проект «действительно уникальным».
В Калининграде после внеплановой проверки на 60 суток закрыли трактир «У Гашека».
В Калининграде на 60 суток закрыли чешский трактир «У Гашека» на Ленинском проспекте. Ни один из телефонов, указанных на сайте заведения не отвечает, поэтому редакции «Нового Калининграда» оперативный комментарий о причине закрытия получить не удалось, однако 10 июля паблик регуправления Роспотребнадзора сообщил о закрытии трактира «У Гашека» на 60 суток после внеплановой проверки, в ходе которой были выявлены «многочисленные нарушения обязательных требований санитарного законодательства к оказанию услуг общественного питания».
На проект капремонта трамвайных путей на Фестивальной аллее выделили 11 млн рублей.
Администрация Калининграда объявила конкурс на разработку проектной документации для капитального ремонта трамвайных путей и контактной сети на Фестивальной аллее. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта составляет 11 млн рублей. Подрядчика планируют определить 30 июля.
Миронюк о причале на левом берегу Преголи: конструкция представляет историко-культурный интерес.
Музей Мирового океана завершил подводное обследование старой причальной стенки на левом берегу Преголи, которая в прошлом году была передана учреждению в оперативное управление. Как сообщил генеральный директор музея Денис Миронюк, сама конструкция причала представляет историко-культурную ценность. По его словам, в довоенное время причал находился на основном судоходном фарватере Преголи и примыкал к старому железнодорожному мосту, построенному в 1865 году. В фондах музея также хранится инженерный журнал 1871 года с подробным описанием строительства русловой опоры этого моста и соответствующими чертежами.
Калининградские кардиохирурги спасли месячного ребёнка с тяжелым пороком сердца.
Врожденный порок сердца врачи заподозрили у ребенка еще во время беременности. После рождения в Перинатальном центре обследование подтвердило серьезные нарушения. В течение нескольких недель медики стабилизировали состояние младенца. А на 28-й день жизни мальчику выполнили трехчасовую операцию на открытом сердце с использованием искусственного кровообращения. Врачи устранили порок, проведя радикальную коррекцию.
Публикации «Нового Калининграда».
Забор преткновения: как калининградцы борются за купленную 23 года назад недвижимость.
В очередной раз в нашем регионе происходит история, когда живешь себе, как говорится, никого не трогаешь, а потом вдруг выясняется: то, что было твоим в течение более 20 лет, тебе больше не принадлежит. Относительно недавно в такую ситуацию попали жители 12-квартирной шестиэтажки по ул. Томской, 22, в областном центре. Они пригласили журналистов «Нового Калининграда» помочь разобраться в проблеме.
Приватная вилла и баня для вечеринок: топ-5 дорогих домов Калининградской области в аренду.
«Недвижимость Нового Калининграда» продолжает обзор возможностей для летнего отдыха на территории региона. Тема этой недели — самые дорогие дома, которые сдают в посуточную аренду в Калининградской области. За 40−70 тысяч рублей в сутки можно снять «приватную виллу с мини спа-комплексом», «банный дом» или «фазенду с роскошным садом». Там вы сможете провести корпоратив, мальчишник и даже камерную свадьбу (по договорённости — с салютом), но о курении придётся забыть. Подробности — в нашем обзоре.
Обзор подготовила Оксана Шевченко, фото: пресс-служба областного правительства и Юлия Власова / "Новый Калининград.