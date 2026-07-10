Новости Калининграда: «уникальный» завод, трактир с «сюрпризом» и спасенная жизнь

В очередной раз в нашем регионе происходит история, когда живешь себе, как говорится, никого не трогаешь, а потом вдруг выясняется: то, что было твоим в течение более 20 лет, тебе больше не принадлежит. Относительно недавно в такую ситуацию попали жители 12-квартирной шестиэтажки по ул. Томской, 22, в областном центре. Они пригласили журналистов «Нового Калининграда» помочь разобраться в проблеме.