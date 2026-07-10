В Светлогорске спасатели вытащили из штормовой Балтики четверых подростков и мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В 18:49 в службу «112» поступил звонок о том, что центральном пляже в районе строящихся апартаментов тонут пять человек. Спасатели достали из воды всех пострадавших и передали их врачам скорой помощи.
2 июля в Светлогорске 38-летний мужчина утонул на глазах у сына.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше