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В Светлогорске спасатели вытащили из штормовой Балтики четверых подростков и мужчину

ЧП произошло на центральном городском пляже.

В Светлогорске спасатели вытащили из штормовой Балтики четверых подростков и мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В 18:49 в службу «112» поступил звонок о том, что центральном пляже в районе строящихся апартаментов тонут пять человек. Спасатели достали из воды всех пострадавших и передали их врачам скорой помощи.

2 июля в Светлогорске 38-летний мужчина утонул на глазах у сына.

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