28 тысяч кг дикой конопли уничтожили в Ростовской области

— Первый этап работ завершен с хорошими результатами. Впереди еще два этапа. Мы последовательно движемся к поставленной цели — полностью очистить территорию региона от этого опасного сорняка, — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.