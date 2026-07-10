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28 тысяч кг дикой конопли уничтожили в Ростовской области

В Ростовской области уничтожили более 38 тысяч кустов опасного сорняка.

Источник: Комсомольская правда

Около 1000 человек в Ростовской области приняли участие в уничтожении дикорастущей конопли. Первый этап единого дня борьбы с дикорастущей коноплей провели казаки Всевеликого войска Донского, сообщают власти региона.

Вместе с казаками участвовали представители администраций, правоохранители и сотрудники других ведомств. В ходе акции скошенные кусты запрещенного растения сожгли или закопали.

— Первый этап работ завершен с хорошими результатами. Впереди еще два этапа. Мы последовательно движемся к поставленной цели — полностью очистить территорию региона от этого опасного сорняка, — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

По итогам первого этапа уничтожили 28,2 тысячи кг растения, это больше 38 тысяч кустов. Добавим, единый день борьбы с дикорастущей коноплей проводят в регионе ежегодно.

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