Фигуристка Трусова заявила, что хочет родить второго ребенка

Российская фигуристка Александра Трусова в пятницу, 10 июля, заявила, что хочет второго ребенка. Она добавила, что планы на большую семью никуда не делись, и выразила сожаление, что кататься и рожать детей одновременно невозможно.
— Я опять хочу ребенка. Не то чтобы это было новостью, но какие же они прекрасные. Смотрела на ребят и думала, какой сделаю свою следующую гендер пати. Это определенно мой любимый тип вечеринок, — написала спортсменка в своем Telegram-канале.
23 июня Александра Трусова отметила свое 22-летие в Милане. Фигуристка призналась, что поездка была спонтанной, поскольку изначально она планировала провести праздник дома. Кроме того, Трусова опубликовала совместную фотографию с сыном Михаилом на фоне собора Рождества Девы Марии.
9 июня Александра Трусова показала фотографию сына Михаила и призналась, что ей непросто поверить в то, как быстро растет ребенок.
13 сентября 2025 года фигуристка рассказала, что после рождения ребенка стала более спокойной. Девушка добавила, что теперь ее расписанием полностью заведует сын — он решает, что и когда будет.