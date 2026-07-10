Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуристка Трусова заявила, что хочет родить второго ребенка

Российская фигуристка Александра Трусова в пятницу, 10 июля, заявила, что хочет второго ребенка. Она добавила, что планы на большую семью никуда не делись, и выразила сожаление, что кататься и рожать детей одновременно невозможно.

Российская фигуристка Александра Трусова в пятницу, 10 июля, заявила, что хочет второго ребенка. Она добавила, что планы на большую семью никуда не делись, и выразила сожаление, что кататься и рожать детей одновременно невозможно.

— Я опять хочу ребенка. Не то чтобы это было новостью, но какие же они прекрасные. Смотрела на ребят и думала, какой сделаю свою следующую гендер пати. Это определенно мой любимый тип вечеринок, — написала спортсменка в своем Telegram-канале.

23 июня Александра Трусова отметила свое 22-летие в Милане. Фигуристка призналась, что поездка была спонтанной, поскольку изначально она планировала провести праздник дома. Кроме того, Трусова опубликовала совместную фотографию с сыном Михаилом на фоне собора Рождества Девы Марии.

9 июня Александра Трусова показала фотографию сына Михаила и призналась, что ей непросто поверить в то, как быстро растет ребенок.

13 сентября 2025 года фигуристка рассказала, что после рождения ребенка стала более спокойной. Девушка добавила, что теперь ее расписанием полностью заведует сын — он решает, что и когда будет.