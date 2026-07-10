Фигуристка Трусова заявила, что хочет родить второго ребенка

— Я опять хочу ребенка. Не то чтобы это было новостью, но какие же они прекрасные. Смотрела на ребят и думала, какой сделаю свою следующую гендер пати. Это определенно мой любимый тип вечеринок, — написала спортсменка в своем Telegram-канале.