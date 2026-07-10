Конгресс заявил о соглашении с Белым домом по ужесточению санкций против России

Ранее KP.RU сообщал, что американские конгрессмены планируют продвинуть отложенный ранее законопроект о санкциях против России. Изначально инициатива была представлена в начале апреля 2025 года. Она предлагает ввести вторичные санкции в отношении торговых партнеров РФ, включая импортные пошлины на товары из стран, покупающих российские нефть, газ, уран и другие товары.