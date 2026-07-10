Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгресс заявил о соглашении с Белым домом по ужесточению санкций против России

Конгресс США достиг договоренностей с администрацией Трампа о принятии законопроекта, ужесточающего антироссийские санкции.

Источник: Комсомольская правда

В Конгрессе США заявили о достижении договоренностей с Белым домом на тему ужесточения санкций против России. Об этом говорится в письменных заявлениях, распространенных рядом конгрессменов США, включая Линдси Грэма*.

Согласно заявлению сенаторов, Конгресс якобы достиг соглашения с администрацией президента США Дональда Трампа о принятии законопроекта, ужесточающего антироссийские санкции. Обновленная инициатива должна быть «очень скоро представлена».

Ранее KP.RU сообщал, что американские конгрессмены планируют продвинуть отложенный ранее законопроект о санкциях против России. Изначально инициатива была представлена в начале апреля 2025 года. Она предлагает ввести вторичные санкции в отношении торговых партнеров РФ, включая импортные пошлины на товары из стран, покупающих российские нефть, газ, уран и другие товары.

* признан экстремистом и террористом на территории РФ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше