Сборная Бельгии прервала рекордную «сухую» серию Симона на чемпионатах мира

Прежним рекордсменом чемпионатов мира был итальянец Вальтер Дзенга, который на турнире 1990 года не пропускал 517 минут. Симон сохранял свои ворота «сухими» последние 39 минут встречи группового этапа чемпионата мира — 2022, матча ⅛ финала того соревнования с марокканцами, в котором испанская команда уступила в серии пенальти (основное и дополнительное время — 0:0). На текущем мировом первенстве сборная Испании не пропустила ни одного мяча в пяти стартовых встречах.