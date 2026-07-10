Сборная Бельгии прервала рекордную «сухую» серию Симона на чемпионатах мира

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Сборной Бельгии удалось прервать рекордную серию без пропущенных мячей испанского вратаря Унаи Симона на чемпионатах мира по футболу.
На 41-й минуте четвертьфинального матча ворота соперника поразил Шарль Де Кетеларе. Серия Симона прервалась на отметке 649 минут. Счет после этого гола стал 1:1.
Прежним рекордсменом чемпионатов мира был итальянец Вальтер Дзенга, который на турнире 1990 года не пропускал 517 минут. Симон сохранял свои ворота «сухими» последние 39 минут встречи группового этапа чемпионата мира — 2022, матча ⅛ финала того соревнования с марокканцами, в котором испанская команда уступила в серии пенальти (основное и дополнительное время — 0:0). На текущем мировом первенстве сборная Испании не пропустила ни одного мяча в пяти стартовых встречах.
Ранее ТАСС сообщал, что Симон повторил рекорд Дзенги по числу матчей без пропущенных мячей на одном чемпионате мира (5). Итальянцу удалось подобное в 1990 году.
Симону 29 лет, он с 2018 года выступает за «Атлетик» из Бильбао. В составе команды вратарь стал обладателем Кубка Испании (2024) и суперкубка страны (2021). Голкипер является чемпионом Европы (2024) и победителем Лиги наций сезона-2022/23.