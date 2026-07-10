США ввели санкции против предполагаемого финансиста элит Ирана Ансари

Ограничения также затронули три иранские обменные конторы, фирму из Гонконга и компанию из ОАЭ. По данным американской стороны, эти структуры через подставные организации ежегодно проводили операции на миллиарды долларов. Утверждается, что таким образом они помогали иранским банкам обходить уже действующие санкции США.
Ансари, как заявили в Вашингтоне, действовал в интересах аятоллы Моджтабы Хаменеи. Теперь все активы фигурантов, если они будут найдены в американской юрисдикции, подлежат заморозке. Гражданам США запрещено вести с ними дела, а въезд в страну для внесенных в список лиц закрыт.
Месяцем ранее европейские государства позитивно реагировали на соглашение между Ираном и США и даже призывали к снятию санкций. С такими предложениями вышли Италия, ФРГ, Франция и Британия, выражая готовность смягчить и ограничения со стороны ЕС.