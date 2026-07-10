США ввели санкции против предполагаемого финансиста элит Ирана Ансари

Ансари, как заявили в Вашингтоне, действовал в интересах аятоллы Моджтабы Хаменеи. Теперь все активы фигурантов, если они будут найдены в американской юрисдикции, подлежат заморозке. Гражданам США запрещено вести с ними дела, а въезд в страну для внесенных в список лиц закрыт.