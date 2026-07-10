Reuters: Ракеты для Patriot будут производить в Германии, а не на Украине

Ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot могут производить в Германии, а не на Украине, поскольку размещение производства в европейской стране безопаснее, а его перенос на Украину станет возможным только после завершения боевых действий. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.