Reuters: Ракеты для Patriot будут производить в Германии, а не на Украине

Ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot могут производить в Германии, а не на Украине, поскольку размещение производства в европейской стране безопаснее, а его перенос на Украину станет возможным только после завершения боевых действий. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
При этом, по словам журналистов, даже после окончания конфликта перенос производственных линий на украинскую территорию займет немало времени.
— По мнению экспертов, ракеты Patriot не производятся в достаточном количестве, чтобы противостоять российской баллистической угрозе, поскольку Россия производит не менее 700−800 баллистических ракет наземного базирования «Искандер» и гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования «Кинжал» в год, — говорится в материале.
Специалисты отметили, что Украине потребуется производить около 2400 комплексов в год, поскольку для перехвата одной баллистической ракеты требуется три системы, передает агентство.
9 июля немецкий Бундестаг выступил против предложения партии «Зеленых» усилить военную поддержку Украины, в том числе за счет поставок ракет Taurus и Patriot. В частности, против этой инициативы выступили 510 депутатов и 79 парламентариев проголосовали «за».