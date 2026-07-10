Пентагон опубликовал четвертую партию видеозаписей с НЛО

Одним из наиболее примечательных документов стал отчет Министерства энергетики о вторжении неопознанного объекта в воздушное пространство над ядерным объектом «Пантекс» недалеко от Амарилло в штате Техас в сентябре 2015 года. В документе приведены показания двух офицеров, которые преследовали объект после введения режима изоляции.