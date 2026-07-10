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Пентагон опубликовал четвертую партию видеозаписей с НЛО

Пентагон в пятницу, 10 июля, опубликовал новую партию материалов, связанных с НЛО или неопознанными аномальными явлениями.

Пентагон в пятницу, 10 июля, опубликовал новую партию материалов, связанных с НЛО или неопознанными аномальными явлениями.

Всего были рассекречены 40 файлов: 14 документов, 19 видеозаписей, четыре аудиозаписи и три изображения. Материалы предоставили Пентагон, НАСА, ЦРУ, ФБР и Министерство энергетики США.

Новые файлы размещены на официальном сайте Пентагона, посвященном НЛО. Публикация материалов проводится в рамках указа президента США Дональда Трампа, подписанного ранее в этом году.

Как и в предыдущих случаях, речь идет о сочетании преимущественно неотредактированных исторических документов, видеозаписей и материалов, описывающих более недавние инциденты.

Одним из наиболее примечательных документов стал отчет Министерства энергетики о вторжении неопознанного объекта в воздушное пространство над ядерным объектом «Пантекс» недалеко от Амарилло в штате Техас в сентябре 2015 года. В документе приведены показания двух офицеров, которые преследовали объект после введения режима изоляции.

— Хотя им не удалось догнать объект, они остановили автомобиль и вышли наружу. Там они заметили, что объект не издавал никаких звуков. Кроме того, офицеры заявили, что не смогли определить наличие какой-либо двигательной установки, даже используя бинокли, — говорится в отчете.

После наблюдения в течение одной-двух минут объект продолжил движение на север и покинул охраняемую территорию.

Около половины опубликованных файлов датированы 2010 годом и более поздним периодом. Среди них — записи, сделанные военными инфракрасными камерами. На кадрах запечатлены необъяснимые объекты и инциденты в различных регионах мира, включая западную часть Тихого океана, Атлантический океан и Ближний Восток, указано в материалах.

В обнародованных 12 июня Пентагоном документах о неопознанных летающих объектах содержится доклад Центрального разведывательного управления. Там имеется информация о якобы появлении летающих тарелок над Будапештом и Москвой в ноябре 1955 года. При этом скорость НЛО достигала 12 тысяч километров в час.

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