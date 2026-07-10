Зеленский анонсировал реорганизацию штурмовых войск ВСУ на фоне скандала

Зеленский сообщил, что последуют изменения на уровне управления штурмовыми войсками. Кроме того, по словам главы киевского режима, им уже подписан указ о создании в составе ВСУ Объединенных сил быстрого реагирования, которые возглавит бригадный генерал Дмитрий Волошин, а также «командования дальнобойного влияния». Кабмин и военные должны «осуществить мероприятия» по их созданию.