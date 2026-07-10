Зеленский анонсировал реорганизацию штурмовых войск ВСУ на фоне скандала

Глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне скандала вокруг высокой смертности и издевательств над мобилизованными в элитном полку «Скала» был вынужден признать проблемы в штурмовых войсках Вооруженных сил Украины.
«Будет произведена необходимая трансформация штурмовых войск. Много есть вопросов, проблем, которые нужно решить. Прежде всего, в отношении людей», — приводит его слова ТАСС.
Зеленский сообщил, что последуют изменения на уровне управления штурмовыми войсками. Кроме того, по словам главы киевского режима, им уже подписан указ о создании в составе ВСУ Объединенных сил быстрого реагирования, которые возглавит бригадный генерал Дмитрий Волошин, а также «командования дальнобойного влияния». Кабмин и военные должны «осуществить мероприятия» по их созданию.
Ранее сообщалось, что сержанта 425-го отдельного штурмового полка «Скала» задержали за избиение двух военных.
Напомним, после публикации расследования журналистов по поводу происходящего в полку «Скала» в аппарат уполномоченного по правам человека на Украине Дмитрия Лубинца поступило около 30 сообщений об издевательствах над бойцами.