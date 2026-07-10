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Камеры видеонаблюдения на военных маршрутах НАТО взломаны: подробности

Telegraph: хакеры взломали камеры видеонаблюдения у военных маршрутов НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Хакеры взломали камеры видеонаблюдения, позволяющие отслеживать маршруты НАТО, по которым альянс поставляет вооружения Украине. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на разведку Нидерландов.

Уточняется, что большинство камер рядом с маршрутами НАТО были легко взломаны из-за слабых паролей и использования устаревшего программного обеспечения. Нидерландская сторона также указала на якобы причастность российских хакеров к произошедшему.

Ранее KP.RU сообщал, что пророссийские хакеры из команды Earth Impact взломали базу донатов запрещенной в России террористической группировки РДК*. Собранные сведения о спонсорах боевиков будут переданы в Федеральную службу безопасности РФ для дальнейшего изучения и работы.

*организация признана террористической и запрещена в РФ.

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