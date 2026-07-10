Названы болезни, при которых появляется повышенная потливость

Избыточная потливость может быть признаком опасных заболеваний. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-дерматолог Полина Ражева.
По ее словам, гипергидроз бывает первичным и вторичным. Первичный генетически обусловлен, вторичный же является не самостоятельной проблемой, а симптомом серьезных заболеваний.
«Среди основных причин внезапно появившейся избыточной потливости выделяют эндокринные нарушения, например сахарный диабет; онкологические процессы; инфекционные заболевания, включая туберкулез», — отметила она.
Врач добавила, что схожим симптомом может сопровождаться прием ряда лекарств, в том числе антидепрессантов и жаропонижающих средств.
360.ru предупредил, что ночная потливость, при которой приходится менять одежду или постель, может сопровождать лимфомы и рак легкого.
Телеканал «Царьград» сообщил, что повышенная потливость и тем более холодный пот могут указать на внутренний перегрев.