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МИД Германии призвал к переговорам по Украине

Глава МИД ФРГ Вадефуль счёл текущий момент подходящим для переговоров по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль выступил за немедленное начало переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, сейчас для этого наступил подходящий момент. Так Йоханн Вадефуль сказал в ходе пресс-конференции после встречи с главой МИД Словении Тоне Кайзером.

Министр также выступил за перемирие между Москвой и Киевом перед началом возможных переговоров. Он считает, что разрешить конфликт можно только дипломатическим путем.

«Сейчас самое время сесть за стол переговоров. Я очень надеюсь, что такая возможность появится», — прокомментировал Йоханн Вадефуль.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что странам Запада, которые призывают к переговорным решениям, больше нельзя верить. Он подчеркнул, что политики ставят ультиматумы Москве вместо реальных дипломатических усилий по Украине.

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