Немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль выступил за немедленное начало переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, сейчас для этого наступил подходящий момент. Так Йоханн Вадефуль сказал в ходе пресс-конференции после встречи с главой МИД Словении Тоне Кайзером.
Министр также выступил за перемирие между Москвой и Киевом перед началом возможных переговоров. Он считает, что разрешить конфликт можно только дипломатическим путем.
«Сейчас самое время сесть за стол переговоров. Я очень надеюсь, что такая возможность появится», — прокомментировал Йоханн Вадефуль.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что странам Запада, которые призывают к переговорным решениям, больше нельзя верить. Он подчеркнул, что политики ставят ультиматумы Москве вместо реальных дипломатических усилий по Украине.