МИД Германии призвал к переговорам по Украине

Немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль выступил за немедленное начало переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, сейчас для этого наступил подходящий момент. Так Йоханн Вадефуль сказал в ходе пресс-конференции после встречи с главой МИД Словении Тоне Кайзером.