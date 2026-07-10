Актер из сериала «Тайны следствия» Дмитрий Брейкин погиб в 27 лет

Брейкин родился 1 августа 1998 года, окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. В его фильмографии — 19 фильмов и сериалов, в том числе которых «Ментовские войны», «Такси под прикрытием», «Охота на певицу», «Тюльпаны», «Морские дьяволы. Вектор атаки» и другие.