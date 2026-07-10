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Актер из сериала «Тайны следствия» Дмитрий Брейкин погиб в 27 лет

Актер Дмитрий Брейкин, наиболее известный по сериалам «Тайны следствия», «Екатерина. Фавориты» и «Первый отдел», погиб в 27 лет. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в Новгородском академическом театре драмы имени Федора Достоевского.

Актер Дмитрий Брейкин, наиболее известный по сериалам «Тайны следствия», «Екатерина. Фавориты» и «Первый отдел», погиб в 27 лет. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в Новгородском академическом театре драмы имени Федора Достоевского.

— Труппа Новгородского академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского со скорбью сообщает о гибели актера театра Дмитрия Александровича Брейкина, — сказано в некрологе в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что артист пришел в труппу театра в 2020 году и сыграл ряд ярких ролей. Подробности его гибели не раскрываются.

Последний пост в соцсети Брейкина датирован 23 мая. В нем он сообщал о начале съемок фильма «Ханна» о Великой Отечественной войне. Артист анонсировал, что в широкий прокат лента выйдет 29 апреля 2027 года.

Брейкин родился 1 августа 1998 года, окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. В его фильмографии — 19 фильмов и сериалов, в том числе которых «Ментовские войны», «Такси под прикрытием», «Охота на певицу», «Тюльпаны», «Морские дьяволы. Вектор атаки» и другие.