Бельгия прервала рекордную «сухую» серию Симона на чемпионатах мира по футболу

Гол в ворота испанской команды забил Шарль Де Кетеларе, сравняв счёт — 1:1. Серия Симона остановилась на отметке 649 минут. Предыдущий рекорд принадлежал итальянцу Вальтеру Дзенге — 517 минут на турнире 1990 года. Симон сохранял ворота «сухими» с заключительного отрезка группового этапа ЧМ-2022, затем в ⅛ финала против Марокко (основное и дополнительное время — 0:0) и в пяти стартовых матчах текущего мирового первенства.
Ранее сообщалось, что голкипер сборной Испании Унаи Симон установил рекорд чемпионатов мира по продолжительности серии без пропущенных мячей. Историческое достижение он оформил после победы над Австрией (3:0) в 1/16 финала — на счету вратаря было 519 минут без голов. Он превзошёл итальянца Вальтера Дзенгу (517 минут на ЧМ-1990). Начало рекордной серии пришлось на ЧМ-2022, а на нынешнем турнире испанцы не пропускали в четырёх матчах подряд.
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