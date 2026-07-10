Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бельгия прервала рекордную «сухую» серию Симона на чемпионатах мира по футболу

Сборная Бельгии прервала рекордную серию испанского вратаря Унаи Симона без пропущенных мячей на чемпионатах мира. Это произошло на 41-й минуте четвертьфинального матча в Вашингтоне.

Источник: Life.ru

Гол в ворота испанской команды забил Шарль Де Кетеларе, сравняв счёт — 1:1. Серия Симона остановилась на отметке 649 минут. Предыдущий рекорд принадлежал итальянцу Вальтеру Дзенге — 517 минут на турнире 1990 года. Симон сохранял ворота «сухими» с заключительного отрезка группового этапа ЧМ-2022, затем в ⅛ финала против Марокко (основное и дополнительное время — 0:0) и в пяти стартовых матчах текущего мирового первенства.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующий победитель — сборная Аргентины.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Испании Унаи Симон установил рекорд чемпионатов мира по продолжительности серии без пропущенных мячей. Историческое достижение он оформил после победы над Австрией (3:0) в 1/16 финала — на счету вратаря было 519 минут без голов. Он превзошёл итальянца Вальтера Дзенгу (517 минут на ЧМ-1990). Начало рекордной серии пришлось на ЧМ-2022, а на нынешнем турнире испанцы не пропускали в четырёх матчах подряд.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше