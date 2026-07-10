Бельгия прервала рекордную «сухую» серию Симона на чемпионатах мира по футболу

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Испании Унаи Симон установил рекорд чемпионатов мира по продолжительности серии без пропущенных мячей. Историческое достижение он оформил после победы над Австрией (3:0) в 1/16 финала — на счету вратаря было 519 минут без голов. Он превзошёл итальянца Вальтера Дзенгу (517 минут на ЧМ-1990). Начало рекордной серии пришлось на ЧМ-2022, а на нынешнем турнире испанцы не пропускали в четырёх матчах подряд.