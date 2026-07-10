В Черняховске местные жители устали от корриды с мясной компанией и пожаловались на «Матадора»

«Данная ситуация представляет серьёзную угрозу не только для комфортного проживания населения, но и для эпизоотического благополучия и экологической безопасности региона. Открытое хранение отходов привлекает птиц, грызунов и насекомых, которые способны обосноваться в близлежащих строениях и являются потенциальными переносчиками патогенных микроорганизмов, создавая дополнительную угрозу для жителей», — считают в ведомстве.