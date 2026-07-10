Исторический дом продали за 16,3 млн рублей в Нижнем Новгороде

Дом № 5 был построен в 1901 году и не имеет статуса объекта культурного наследия, однако вместе с соседними зданиями формирует исторический облик территории рядом с ИТ-кампусом «НЕЙМАРК». Торги состоялись 10 июля, участие в них приняли три потенциальных инвестора. При начальной цене в 7,2 млн рублей стоимость объекта к завершению аукциона выросла до 16,3 млн рублей.