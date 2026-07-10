Исторический дом продали за 16,3 млн рублей в Нижнем Новгороде

Ценный объект историко-градостроительной среды на улице Шевченко в Нижнем Новгороде приобрела компания «СЗ “ННДК 4”». Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем Telegram-канале.
Дом № 5 был построен в 1901 году и не имеет статуса объекта культурного наследия, однако вместе с соседними зданиями формирует исторический облик территории рядом с ИТ-кампусом «НЕЙМАРК». Торги состоялись 10 июля, участие в них приняли три потенциальных инвестора. При начальной цене в 7,2 млн рублей стоимость объекта к завершению аукциона выросла до 16,3 млн рублей.
По словам Егора Полякова, новый собственник ранее уже занимался восстановлением исторических зданий, в частности усадьбы Гусевых на улице Славянской. Инвестор планирует интегрировать дом в дальнейшее развитие территории улицы Шевченко. С начала 2026 года в регионе было реализовано уже 13 объектов, представляющих историческую ценность.
Ранее сообщалось, что в Городце «Жилой дом Петра Семеновича Рязанова» признали ОКН.