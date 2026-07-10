Куртуа стал вторым вратарём в истории ЧМ по числу сыгранных матчей

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа провёл 21-й матч на чемпионатах мира и занял второе место среди голкиперов по этому показателю. Юбилейную для статистики встречу он сыграл в четвертьфинале турнира против сборной Испании, выйдя в стартовом составе. На данный момент матч с Испанией на ЧМ-2026 идёт со счётом 1:1.