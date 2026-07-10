Что с переговорами США и Ирана? Зачем назначена новая встреча

В Тегеране при этом вечером 10 июля опровергли сообщения о скорой встрече с американской стороной. Как пишет Fars, информация о планируемых переговорах не соответствует действительности. Агентство заявило, что эти данные не имеют под собой никаких оснований. Однако западные СМИ активно утверждают, что переговоры все же состоятся.