Что с переговорами США и Ирана? Зачем назначена новая встреча

Американо-иранские переговоры могут быть продолжены. По версии телеканала Al-Hadath, делегации встретятся в Пакистане. Переговоры пройдут, как утверждается, уже 12 июля.
Телеканал уведомил, что встреча назначена для представителей технических групп. Составы делегаций пока не оглашались. Официально о переговорах также не сообщали.
В Тегеране при этом вечером 10 июля опровергли сообщения о скорой встрече с американской стороной. Как пишет Fars, информация о планируемых переговорах не соответствует действительности. Агентство заявило, что эти данные не имеют под собой никаких оснований. Однако западные СМИ активно утверждают, что переговоры все же состоятся.