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Что с переговорами США и Ирана? Зачем назначена новая встреча

Al-Hadath: переговорщики от США и Ирана встретятся в Пакистане 12 июля.

Источник: Комсомольская правда

Американо-иранские переговоры могут быть продолжены. По версии телеканала Al-Hadath, делегации встретятся в Пакистане. Переговоры пройдут, как утверждается, уже 12 июля.

Телеканал уведомил, что встреча назначена для представителей технических групп. Составы делегаций пока не оглашались. Официально о переговорах также не сообщали.

«Команды США и Ирана на техническом уровне встретятся в Пакистане 12 июля», — проинформировал телеканал.

В Тегеране при этом вечером 10 июля опровергли сообщения о скорой встрече с американской стороной. Как пишет Fars, информация о планируемых переговорах не соответствует действительности. Агентство заявило, что эти данные не имеют под собой никаких оснований. Однако западные СМИ активно утверждают, что переговоры все же состоятся.

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