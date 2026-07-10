Лидер турок-киприотов Эрхюрман экстренно госпитализирован: что случилось

Госпитализирован лидер турок-киприотов Туфан Эрхюрман. Это произошло после посещения официального мероприятия в северной части Никосии, информирует турко-кипрское издание «Кыбрыз».
Сообщается, что 55-летний политик почувствовал себя плохо, медики определили, что у него упало артериальное давление. Сейчас Эрхюрман находится в кардиологическом отделении государственной больницы имени Бурхана Налбантоглу. Врачи оценивают состояние его здоровья как хорошее, но продолжают обследование и наблюдение.
Эрхюрман в октябре 2025 года был избран президентом Турецкой республики Северного Кипра, не признанной мировым сообществом.
Тем временем губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер заявил, что у президента США Дональда Трампа могут быть признаки деменции. Чиновник аргументировал свои предположения, приведя ряд высказываний американского лидера.
Ранее сообщалось, что глава «Феррари» Фредерик Вассёр был доставлен в одну из больниц Монако.