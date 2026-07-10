Лидер турок-киприотов Эрхюрман экстренно госпитализирован: что случилось

Сообщается, что 55-летний политик почувствовал себя плохо, медики определили, что у него упало артериальное давление. Сейчас Эрхюрман находится в кардиологическом отделении государственной больницы имени Бурхана Налбантоглу. Врачи оценивают состояние его здоровья как хорошее, но продолжают обследование и наблюдение.