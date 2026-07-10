Патрушев: Без флота, обеспечивающего безопасность, не будет и России

Ранее Николай Патрушев отметил значимость роли президента РФ Владимира Путина в сохранении единства страны и укреплении её позиций в мире. По его словам, в 1990-х годах существовала тенденция к развалу России на несколько государств, однако Путину удалось предотвратить этот процесс. Патрушев подчеркнул, что сегодня Россия является мощным государством и занимает четвёртое место в мире по экономике. Помощник президента также добавил, что главе государства приходится руководить страной в условиях сложнейших внешних угроз, как в начале 2000-х, так и в настоящее время.