Вратаря сборной Бельгии Куртуа заменили по ходу матча ¼ финала чемпионата мира

Куртуа 34 года, он выступает за «Реал» с лета 2018 года, став в составе команды трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и суперкубка страны, по разу выиграв Кубок Испании, клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок. По ходу карьеры также играл за бельгийский «Генк», английский «Челси» и испанский «Атлетико». Вместе с национальной командой голкипер стал бронзовым призером чемпионата мира — 2018 в России.