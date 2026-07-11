В Краснодаре объяснили, почему не приняли школьницу в десятый класс

В пятницу в СМИ появилась информация о школьнице из Краснодара, которой отказали в зачислении в десятый класс гимназии, мотивируя это нехваткой мест. Как утверждали СМИ, ссылаясь на маму девятиклассницы, в гимназии собираются открыть всего два десятых класса, один из которых универсальный, и в нем физически не хватает мест для всех желающих. По словам матери, у девочки в аттестате хорошие оценки, идеальное поведение и отличная характеристика от классного руководителя.
«В основной период сдачи основного государственного экзамена по математике <…> получила неудовлетворительную оценку, в связи с этим на момент приема заявлений в десятый класс у нее не было в наличии аттестата. Первая волна приема в десятый класс проводилась 01.07.2026. На момент подачи заявления <…> (07.07.2026) через портал “Госуслуги” в десятый класс, свободных мест не было», — уточнили агентству в Министерстве образования региона.
Там добавили, что в гимназии три десятых класса: два класса профильного обучения и один — универсального обучения. В профильные классы был конкурсный отбор, в универсальный класс было набрано 36 человек. Как сообщили в ведомстве, родителей школьницы проинформировали, что 20 августа начнется вторая волна приема в десятый класс этого учебного заведения, а также предложили варианты поступления в универсальный десятый класс в школы, которые располагаются недалеко от гимназии.