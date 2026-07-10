В Краснодаре объяснили, почему не приняли школьницу в десятый класс

В пятницу в СМИ появилась информация о школьнице из Краснодара, которой отказали в зачислении в десятый класс гимназии, мотивируя это нехваткой мест. Как утверждали СМИ, ссылаясь на маму девятиклассницы, в гимназии собираются открыть всего два десятых класса, один из которых универсальный, и в нем физически не хватает мест для всех желающих. По словам матери, у девочки в аттестате хорошие оценки, идеальное поведение и отличная характеристика от классного руководителя.