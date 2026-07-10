Художник из Нью-Йорка распродал мусор и объедки со свадьбы Тейлор Свифт

Художник выставил кубики размером примерно 2,5 на 2,5 на 1,9 сантиметра под названиями «New York City Garbage» и «Not Invited Edition (Taylor & Travis» Wedding)". Стоимость одного экземпляра составила $25, ещё $10 покупатели платили за доставку. По словам Гиньяка, ему удалось продать более 1,3 тысячи таких сувениров в 30 странах. Он отмечал, что не может подтвердить, что каждый найденный предмет имеет прямое отношение к гостям свадьбы или самой церемонии, однако весь мусор был собран у Madison Square Garden в день торжества.