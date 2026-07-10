ФИФА запретила английским судьям работать на матчах сборной Аргентины на ЧМ

Международная федерация футбола решила не назначать английских арбитров на матчи сборной Аргентины в рамках чемпионата мира 2026 года, сообщает The Mirror. Ограничение распространяется, в частности, на Майкла Оливера и Энтони Тейлора.
Как утверждается, причиной такого решения стали сохраняющиеся политические разногласия между Великобританией и Аргентиной, связанные с последствиями Фолклендской войны 1982 года и территориальным спором, который до сих пор остается предметом напряженности между двумя странами.
По информации издания, аналогичный подход уже применялся ранее. Так, Майкл Оливер не был назначен на финальный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Франции по тем же причинам.
Ранее футбольная ассоциация Египта обратилась в Международную федерацию футбола с официальной жалобой на арбитра Франсуа Летиксера, который судил матч ⅛ финала чемпионата мира между египетской и аргентинской сборными.