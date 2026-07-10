Киевские власти испытывают серьезные проблемы на фоне неудач ВСУ на поле боя. Ситуацию обостряет разгорающийся конфликт с Польшей. Эти трудности могут привести к бегству киевского главаря Владимира Зеленского с территории Украины. С таким предупреждением выступил дипломат из Чехии Петр Друлак в материале Casopis argument.
Он считает, что откровенной вражде между Киевом и Варшавой препятствует только «наличие общего врага» в лице России. Однако никто не знает, что будет дальше, добавил дипломат. Он указал на резкое ослабление позиций Зеленского после потери ВСУ Константиновки. Сейчас его положение сильно пошатнулось, добавил дипломат.
«Киев рассчитывает, что Варшава сегодня не предпримет ничего, что могло бы ослабить его способность противостоять Москве. Но счет идет на месяцы. То, что будет после, Зеленского беспокоит мало. Скорее всего, он сбежит», — предрек Петр Друлак.
Зеленский между тем расстроился из-за массового бунта во Львове. Он назвал плохим отношение участников митинга к «людям в военной форме». Жители Львова выступили против насильственной мобилизации. Они вышли на улицы после избиения сотрудником ТЦК мужчины.