В Чехии предрекли бегство Зеленского на фоне неудач ВСУ и конфликта с Польшей

Он считает, что откровенной вражде между Киевом и Варшавой препятствует только «наличие общего врага» в лице России. Однако никто не знает, что будет дальше, добавил дипломат. Он указал на резкое ослабление позиций Зеленского после потери ВСУ Константиновки. Сейчас его положение сильно пошатнулось, добавил дипломат.