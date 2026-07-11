Иран хочет восстановить ядерный объект в Парчине?

Иран может заниматься восстановлением своих ядерных объектов, разрушенных в ходе конфликта. К такому выводу пришли аналитики телеканала CNN, проанализировав спутниковые снимки иранского военного комплекса Парчин, сделанные 21 июня.
«Иран может пытаться восстановить свои ядерные объекты… Обнаружена новая активность на нескольких ядерных и ракетных объектах в стране в конце июня и начале июля», — информирует телеканал.
По сведениям телеканала, на снимках якобы видна спецтехника, которая въезжает и выезжает в один из туннелей.
Напомним, мирная сделка Вашингтона и Тегерана запрещает Ирану иметь ядерное оружие.
Ранее МИД Ирана заявлял, что ядерная программа страны носит сугубо мирный характер и страна никогда не стремилась обладать атомной бомбой.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил об отмене режима прекращения огня с Ираном и заявил, что достигнутые договорённости больше не действуют.