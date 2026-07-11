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Иран хочет восстановить ядерный объект в Парчине?

CNN заявил, что Иран восстанавливает ядерный объект в Парчине.

Источник: Комсомольская правда

Иран может заниматься восстановлением своих ядерных объектов, разрушенных в ходе конфликта. К такому выводу пришли аналитики телеканала CNN, проанализировав спутниковые снимки иранского военного комплекса Парчин, сделанные 21 июня.

«Иран может пытаться восстановить свои ядерные объекты… Обнаружена новая активность на нескольких ядерных и ракетных объектах в стране в конце июня и начале июля», — информирует телеканал.

По сведениям телеканала, на снимках якобы видна спецтехника, которая въезжает и выезжает в один из туннелей.

Напомним, мирная сделка Вашингтона и Тегерана запрещает Ирану иметь ядерное оружие.

Ранее МИД Ирана заявлял, что ядерная программа страны носит сугубо мирный характер и страна никогда не стремилась обладать атомной бомбой.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил об отмене режима прекращения огня с Ираном и заявил, что достигнутые договорённости больше не действуют.

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