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Что можно и нельзя делать в день Крапивного заговенья 11 июля на Троеручицу

Собрали приметы и запреты на 11 июля, когда празднуют день Крапивного заговенья.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 11 июля отмечает день иконы Божией Матери Троеручица. Однако в указанную дату отмечают еще один праздник — Крапивное заговенье. Все дело в том, что 11 июля в последний раз готовили щи из крапивы.

Что нельзя делать 11 июля.

Запрещено собирать мед. Предки верили, что он мог испортиться и зародиться. Не рекомендуется спать днем, так как может разболеться голова. Нельзя 11 июля косить траву.

Что можно делать 11 июля.

По традиции, было принято варить щи из крапивы и обязательно копать молодой картофель. А еще 11 июля всегда жгли костры, устраивали гулянья и водили хороводы.

Согласно приметам, прибывающая в реках водах указывает на ненастную погоду. В том случае, если кукушка перестала куковать, то ждали раннюю зиму.

Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения.

Тем временем Белгидромет предупредил о возвращении жаркой погоды в Беларусь.

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