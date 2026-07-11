Что можно и нельзя делать в день Крапивного заговенья 11 июля на Троеручицу

Православная церковь 11 июля отмечает день иконы Божией Матери Троеручица. Однако в указанную дату отмечают еще один праздник — Крапивное заговенье. Все дело в том, что 11 июля в последний раз готовили щи из крапивы.
Что нельзя делать 11 июля.
Запрещено собирать мед. Предки верили, что он мог испортиться и зародиться. Не рекомендуется спать днем, так как может разболеться голова. Нельзя 11 июля косить траву.
Что можно делать 11 июля.
По традиции, было принято варить щи из крапивы и обязательно копать молодой картофель. А еще 11 июля всегда жгли костры, устраивали гулянья и водили хороводы.
Согласно приметам, прибывающая в реках водах указывает на ненастную погоду. В том случае, если кукушка перестала куковать, то ждали раннюю зиму.
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