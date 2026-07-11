Что можно и нельзя делать в день Петра и Павла 12 июля, когда говорят «Пришел Петрок, опал листок»

На праздник верующие посещают церковь, ставят свечи и молятся апостолам. Также 12 июля проводятся крестный ход и молебен. День Петра почитался рыбаками, так как апостол был их покровителем. А еще на праздник было принято красить яйца в желтый цвет и накрывать столы. Вместе с тем обязательно караулили солнце, которое всегда играло 12 июля, переливаясь разными цветами, и жгли костры.