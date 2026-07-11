Что можно и нельзя делать в день Петра и Павла 12 июля, когда говорят «Пришел Петрок, опал листок»

В Беларуси православные верующие 12 июля празднуют день святых апостолов Петра и Павла, или Петров день. Праздником завершается Петров пост. В день Петра и Павла в некоторых регионах Беларуси было принято говорить так: «Пришел Петрок, опал листок». Речь идет про первый праздник, указывающий на скорый приход осени.
Петров день, история.
Иисус Христос призвал апостола Петра одним из первых. По преданию, именно апостол Петр владеет ключами от Царства Небесного, открывая и закрывая врата Рая. Вместе с тем Павел попал в число апостолов уже после Воскресения и Вознесения Христа.
Петров день, традиции.
На праздник верующие посещают церковь, ставят свечи и молятся апостолам. Также 12 июля проводятся крестный ход и молебен. День Петра почитался рыбаками, так как апостол был их покровителем. А еще на праздник было принято красить яйца в желтый цвет и накрывать столы. Вместе с тем обязательно караулили солнце, которое всегда играло 12 июля, переливаясь разными цветами, и жгли костры.
Петров день, что нельзя делать.
Не следует проводить генеральную уборку, заниматься бытовыми делами и тяжелым физическим трудом. Под запретом ссоры и конфликты. На праздник не нужно думать о плохом. А еще нельзя брать взаймы.
Петров день, что можно делать.
По традиции, на праздник посещают храмы и молятся святым. Кроме того, 12 июля было принято умываться и купаться в воде, так как она обладает целебными свойствами. Также на праздник обязательно смотрели на солнце, играющее лучами. Как считали предки, это приведет к счастью.
Петров день, народные приметы.
Согласно приметам, дождь предсказывает 40 ненастных дней впереди. В том случае, если на небе желтые облака, то ждали дождя. Кукушка, которая перестала куковать, обещает затяжную осень.
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