День Московского транспорта отметят парадом старинных трамваев

Часть улиц в центре Москвы из-за ретропарада 11 июля закроют для движения транспорта. Нельзя будет проехать с 00:01 до 18:00 в Белгородском проезде; с 06:30 до 18:00 на Чистопрудном бульваре в сторону Мясницкой улицы и с 10:00 до 18:00 в сторону улицы Покровки; с 08:30 до 12:00 на участках Садовнического проезда; с 11:30 до 12:30 в Садовническом и Устьинском проездах, Яузском и Покровском бульварах и на Большом Устьинском мосту, отметили в департаменте.