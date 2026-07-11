День Московского транспорта отметят парадом старинных трамваев

«В День Московского транспорта мы вновь проведем масштабный парад ретротранспорта. По столичным улицам проедут 18 трамваев разных поколений и ретроавтомобили. Мы активно развиваем трамвайную систему города, при этом бережно храним транспортное наследие. Приглашаю москвичей и гостей города посетить Чистопрудный бульвар 11 июля и своими глазами увидеть многолетнюю историю развития столичного трамвая», — привели в департаменте транспорта слова заммэра столицы Максима Ликсутова.
Колонна исторических трамваев в 11:30 проедет по трассе парада от метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара. В параде примут участие 18 трамваев разных поколений — от старых деревянных вагонов до моделей середины XX века. Москвичи и гости столицы смогут увидеть, в том числе, поезд из моторного вагона «Ф» («Фонарный») № 164 и прицепного вагона «Н» («Нюрнбергский») № 1113, трамвайный вагон Татра Т2 № 378, трамвайный вагон Татра Т3 № 481, поливомоечный вагон на базе трамвая Татра Т3 № 0221. Рядом с трамваями проедет колонна из более чем 40 ретроавтомобилей.
После завершения парада с 12:00 до 18:00 Чистопрудный бульвар превратится в выставочное пространство под открытым небом. Здесь можно будет внимательно рассмотреть исторические трамваи и автомобили и сделать памятные фотографии. Для гостей будут работать интерактивные зоны в духе 1930-х годов, фотозоны, детские площадки, мастер-классы и интерактивные игры. На сцену выйдут артисты проекта «Музыка в метро» и Академический хор Московского метрополитена, а также группа На-На. Всех желающих угостят бесплатными напитками.
Также ко Дню Московского транспорта в выходные пройдут развлекательные мероприятия на Северном и Южном речных вокзалах, костюмированный сап-фестиваль «Это сап, Москва!», фестиваль «Бибип-Бибоп». Кроме того, ожидаются мероприятия в павильоне «Московские сезоны» на станции метро «Щукинская» и тематическая фотовыставка в переходе между «Петровским парком» и «Динамо». На некоторые мероприятия необходимо предварительно зарегистрироваться.
Часть улиц в центре Москвы из-за ретропарада 11 июля закроют для движения транспорта. Нельзя будет проехать с 00:01 до 18:00 в Белгородском проезде; с 06:30 до 18:00 на Чистопрудном бульваре в сторону Мясницкой улицы и с 10:00 до 18:00 в сторону улицы Покровки; с 08:30 до 12:00 на участках Садовнического проезда; с 11:30 до 12:30 в Садовническом и Устьинском проездах, Яузском и Покровском бульварах и на Большом Устьинском мосту, отметили в департаменте.