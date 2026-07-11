Что можно и нельзя делать в Крапивное заговенье 11 июля 2026 года

Суббота, 11 июля 2026 года, — это не просто последний день перед выходным. В эту дату сходятся сразу несколько мощных энергетических пластов: церковное почитание иконы «Троеручица», завершение Петрова поста и древнеславянское Крапивное заговенье. Чтобы провести этот день с пользой для души и тела, важно знать: в канун Петрова дня природа и небеса особенно чутко реагируют на наши поступки.
Содержание:
Церковный контекст: Завершение постаНародная суть: День жгучей травыЧто МОЖНО и полезно делать 11 июля 2026 годаЧто СТРОГО НЕЛЬЗЯ делать 11 июля 2026 годаПриметы погоды: Читаем знаки природы 11 июля 2026 годаУ кого именины 11 июляКакой сегодня праздник: 11 июля 2026 годаКто из знаменитостей родился 11 июля Исторические события 11 июляЧем знаменита икона Божией Матери «Троеручица’Кто такие Сергий и Герман Валаамские.
Церковный контекст: Завершение поста.
Для православных 11 июля — это финишная прямая Петрова поста (в 2026 году он длился 34 дня). В храмах вспоминают преподобных Сергия и Германа Валаамских и преподобного Ксенофонта Робейского. Однако главная духовная «скрипка» дня — икона Божией Матери «Троеручица». Напомним, что этот образ связан с чудом исцеления отсеченной руки Иоанна Дамаскина. Поэтому в субботу молитвы о здоровье рук, суставов и избавлении от клеветы обладают особой силой.
Народная суть: День жгучей травы.
На Руси 11 июля называли Крапивным заговеньем. Считалось, что именно сегодня крапива отдает свою последнюю летнюю силу, после чего становится грубой и непригодной для еды. День символизирует прощание с молодым летом и переход к более зрелой, плодородной поре.
Что МОЖНО и полезно делать 11 июля 2026 года.
1. Последний сбор «зеленого лекарства».
В этот день хозяйки отправлялись на опушки и овраги за молодой крапивой. Рвать её разрешалось даже голыми руками — считалось, что ожоги в этот день прогоняют боль из суставов. Сегодня это отличный повод сходить в лес или на рынок за крапивой, чтобы заварить витаминный чай или сварить последние в этом сезоне зеленые щи.
2. Генеральная уборка магией.
Из свежей крапивы плели веник и мели им полы — это называлось «выметать нечисть и ссоры». Если у вас нет крапивного веника, просто проведите влажную уборку с мыслью о том, что вы освобождаете пространство для новой энергии. Также пучки крапивы развешивали в хлеву (в современной интерпретации — на балконе или в прихожей) как оберег для скота и достатка.
3. Посиделки и смех до утра.
Наши предки в этот день не ложились спать рано. Молодежь жгла костры, водила хороводы и пела. Считалось, что шум и радость 11 июля отгоняют злых духов на весь оставшийся год. Устройте вечер с друзьями или семьей: настольные игры, живое общение и смех сейчас полезны как никогда.
Что СТРОГО НЕЛЬЗЯ делать 11 июля 2026 года.
В этот день нарушения запретов могли, по поверьям, аукнуться бедой до следующего лета.
1. Не ссорьтесь и не критикуйте.
Это самый сильный запрет. Считается, что конфликт, завязавшийся 11 июля, перерастает в затяжную вражду, которую будет крайне сложно погасить. Особенно это касается супругов. Отложите выяснение отношений и избегайте сплетен. Как извиниться перед девушкой: обязательные лайфхаки для парней.
2. Никаких свадеб и венчаний.
Даже в ЗАГС в этот день идти не советуют. Суеверия гласят: брак, заключенный в Крапивное заговенье, окажется недолгим и несчастливым, а супруги могут не раз еще сойтись и разойтись. В церкви таинство венчания в постный день и так не совершают. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истин.
3. Запрет на ножницы и стрижку.
Стричь волосы в этот день — к болезням и сокращению жизненной силы. Особенно берегли детей до года: верили, что отрезав локон, можно «запечатать» рот ребенку, и он долго не заговорит.
4. Не спите днем и не ленитесь.
Провести день в праздности или отправиться на дневной сон — верный способ нажить сильную головную боль и упадок сил на неделю вперед. День требует завершения начатых дел, но без фанатизма: тяжелый труд тоже под запретом. Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астролога.
5. Финансовое табу.
Категорически нельзя одалживать деньги, брать в долг или совершать крупные покупки. Считается, что это «открывает ворота» для безденежья. Даже мед в этот день лучше не покупать — он забродит. Денежные сделки отложите на понедельник.
6. Не выметайте сор и не стирайте.
Веник сегодня должен быть только крапивным (для магии), а обычный — брать в руки нельзя, иначе выметете удачу. Стирка также под запретом — можно «смыть» благополучие из дома. 7 вещей, из-за которых уходит удача.
7. Откажитесь от других трав.
В этот день целители запрещали заваривать любые другие сборы, кроме крапивы. Нарушение запрета грозило болями в животе, так как «чужие» травы в этот день теряют свои целебные свойства.
Приметы погоды: Читаем знаки природы 11 июля 2026 года.
Закончив с делами, взгляните на небо и деревья:
Лес шумит без ветра — ждите скорого затяжного дождя. Кукушка замолчала — осень придет раньше срока, а зима будет снежной. Клен «плачет» (выделяет сок) — через 3−4 дня наступит ненастье. Вода в реке прибывает — к сырой и дождливой второй половине лета. Радуга без дождя — предупреждение о перемене погоды к худшему (по некоторым поверьям, любоваться ею сегодня нельзя, чтобы не накликать беду).
В этот день 2026 года главный совет древних прост: будьте трудолюбивы, но не суетны, избегайте ссор и не давайте в долг, а вместо этого сварите суп из крапивы и соберитесь с близкими за столом. Так вы привлечете удачу на оставшиеся полгода.
У кого именины 11 июля.
Именинники 11 июля.
В этот день Святцы отмечают память следующих святых, а значит, именины отмечают:
Мужские имена:
Василий — в честь мученика Василия. Герман — в честь преподобного Германа Валаамского (один из двух главных святых дня).Григорий — в честь преподобного Григория. Иван (Иоанн) — в честь святых с этим именем, почитаемых 11 июля. Иосиф (Осип) — в память о преподобном Иосифе. Ксенофонт — в честь преподобного Ксенофонта Робейского (его память празднуется именно в этот день).Павел — в честь святых мучеников и исповедников. Сергей — в честь преподобного Сергия Валаамского (второй главный святой дня).
Женские имена:
В православных святцах на 11 июля женских именин нет. Однако по народной традиции в этот день чествуют всех женщин, носящих имена, образованные от мужских (например, Василиса или Павла) — их также можно поздравить с днем ангела, если они родились в эту дату.
Характер именинника: «Дети крапивы».
Наши предки верили, что дата рождения накладывает на человека отпечаток. Именинники 11 июля родились под знаком «жгучей» травы — крапивы, которая, с одной стороны, обжигает, а с другой — лечит. Какие же черты им присущи?
1. Стойкость и «обжигающая» прямота.
Как и крапива, эти люди умеют защищать свои границы. Они не терпят фальши и хамства, способны «обжечь» обидчика словом. Но при этом их резкость — это не злоба, а защитная реакция. В душе они очень ранимы.
2. Целители по натуре.
Так как день связан со сбором целебных трав, рожденные 11 июля обладают развитой интуицией. Они чувствуют, где у человека болит — физически или душевно. Из них получаются отличные врачи, психологи или просто надежные друзья, к которым бегут за советом.
3. Трудоголизм и завершение дел.
Эти люди не выносят незавершенности. Если именинник взялся за что-то 11 июля (по символике заговенья), он обязательно доведет дело до конца. Они не любят лениться и ценят порядок, но, в отличие от многих перфекционистов, не впадают в истерику из-за мелочей.
4. Душа компании.
Несмотря на «жгучий» характер, «крапивные» именинники обожают шумные посиделки. Ночь на 11 июля в древности была временем гуляний — поэтому эти люди не выносят одиночества и умеют собирать вокруг себя друзей.
Какой сегодня праздник: 11 июля 2026 года.
Сегодня, 11 июля 2026 года, — день, когда мир отмечает сразу несколько ярких и совершенно разных праздников: от сладкого Всемирного дня шоколада до профессионального Дня художника по свету. А для православных христиан это последний день Петрова поста и память Валаамских чудотворцев. Давайте разберемся по порядку, чем же примечательна эта субботняя дата.
Международные и всемирные праздники 11 июля.
Всемирный день шоколада.
Самый «вкусный» праздник в календаре! Считается, что именно 11 июля 1847 года в британской кондитерской J.S. Fry & Sons был изготовлен первый в мире плиточный шоколад. Хотя эту дату оспаривают, поклонники какао-бобов по всему миру единодушны: сегодня нужно обязательно съесть хотя бы одну дольку любимого лакомства. В 2026 году это особенно актуально — ведь суббота располагает к сладкому чаепитию.
Всемирный день народонаселения.
Учрежден ООН в 1989 году. Праздник напоминает человечеству о демографических проблемах, важности репродуктивного здоровья и равноправия. 11 июля выбрали не случайно — именно в этот день в 1987 году население Земли достигло 5 миллиардов. Сейчас нас уже больше 8 миллиардов, и вопросы устойчивого развития становятся всё острее.
Всемирный день жареного мяса.
Отличный повод для шашлыка! В 2026 году 11 июля — середина лета, суббота, идеальная погода для пикника на природе. Хотя православным, соблюдающим Петров пост, стоит помнить: пост еще продолжается (заканчивается 12 июля), так что мясо — только после завершения воздержания.
Международный день эфирных масел.
Праздник, посвященный ароматерапии и природным эссенциям. Сегодня особенно ценятся масла лаванды, мяты и чайного дерева. В некоторых странах в этот день проводят мастер-классы по созданию натуральной парфюмерии.
Российские праздники.
День художника по свету (День светооператора или гафера).
Профессиональный праздник специалистов, которые творят светом в кино, театре и на телевидении. Именно от их мастерства зависит, какой мы увидим сцену — таинственной, романтичной или драматичной. В 2026 году это отличный повод вспомнить любимые фильмы и оценить работу тех, кто создает настроение кадра.
Православные праздники 11 июля.
11 июля — последний день Петрова поста (в 2026 году он начался 8 июня и длился 34 дня). Завтра, 12 июля, — праздник святых апостолов Петра и Павла.
В этот день Церковь чтит:
Преподобных Сергия и Германа Валаамских — основателей Спасо-Преображенского монастыря на Валааме. Эти греческие иноки-миссионеры просвещали языческие карельские племена, и их память бережно хранится в северной обители. Преподобного Ксенофонта Робейского — ученика Варлаама Хутынского, основавшего Троицкую обитель на реке Робейке под Новгородом. Икону Божией Матери «Троеручица» — образ, связанный с чудом исцеления Иоанна Дамаскина. По преданию, отрубленная рука святого срослась после усердной молитвы перед этой иконой.
Именины 11 июля (православные): Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Ксенофонт, Павел, Сергей.
Кто из знаменитостей родился 11 июля.
Знаменитости, рожденные 11 июля.
11 июля — день рождения многих известных людей:
Эдгард Запашный (1976) — знаменитый дрессировщик хищников, народный артист России. Екатерина Вилкова (1984) — российская актриса театра и кино. Антон Табаков (1960) — актер, ресторатор, сын Олега Табакова. Стивен Лэнг (1952) — американский актёр, известный по ролям в фильмах «Аватар» и «Грань будущего».Ричи Самбора (1959) — гитарист легендарной группы Bon Jovi.Георгио Армани (1934) — великий итальянский модельер, основатель модного дома.
А также в этот день родились: Роберт Брюс (король Шотландии), Джон Куинси Адамс (6-й президент США), физик Александр Прохоров (Нобелевский лауреат), разведчик Рудольф Абель, актер Юл Бриннер.
Исторические события 11 июля.
1302 — Битва золотых шпор: фламандское ополчение разгромило французскую армию.
1733 — освящение Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.
1874 — Александр Лодыгин запатентовал в России лампу накаливания.
1893 — японец Кокити Микимото впервые создал искусственный жемчуг.
1941 — начало 71-дневной обороны Киева.
1974 — найдена знаменитая китайская «Терракотовая армия».
2022 — опубликовано первое изображение ранней Вселенной с телескопа «Джеймс Уэбб».
Чем знаменита икона Божией Матери «Троеручица».
Икона Божией Матери «Троеручица» — один из самых почитаемых и необычных образов Богородицы в православном мире. Её уникальность заключается в самом названии: на иконе у Богородицы изображены три руки. Третья рука — серебряная — прикреплена снизу к образу и символизирует чудесное исцеление, дарованное по молитве. Этот образ имеет глубокую историю, уходящую корнями в VIII век, и связан с жизнью и страданиями великого защитника иконопочитания — преподобного Иоанна Дамаскина.
История иконы «Троеручица» — это история веры, стойкости и чуда, которое произошло с человеком, рискнувшим всем ради защиты святых образов. Предание гласит, что именно благодаря этому чуду икона получила своё название и стала одной из самых известных святынь христианского Востока. Сегодня образ «Троеручица» можно встретить во многих храмах и монастырях, но его подлинная история, связанная с Афоном и чудотворными исцелениями, продолжает привлекать внимание паломников и исследователей.
Кто такой Иоанн Дамаскин.
Чтобы понять, чем знаменита икона «Троеручица», необходимо обратиться к личности преподобного Иоанна Дамаскина. Он жил в VII-VIII веках в Дамаске, столице Омейядского халифата, и занимал высокий пост при дворе дамасского правителя. Иоанн был не только государственным деятелем, но и выдающимся богословом, поэтом и защитником православной веры. В то время в Византийской империи разгорелось иконоборческое движение: императоры Лев III Исавр и его сын Константин V Копроним объявили почитание икон ересью и начали их массовое уничтожение.
Иоанн Дамаскин, находясь вне пределов империи, не побоялся выступить против иконоборцев. Он написал три знаменитых слова в защиту иконопочитания, в которых блестяще обосновал догматическую необходимость почитания священных изображений. Его богословские труды стали непререкаемым авторитетом для всех последующих поколений православных христиан. Однако смелые выступления Иоанна не остались незамеченными. Иконоборцы, не имея возможности расправиться с ним открыто, решили действовать коварно.
Оклеветание и жестокое наказание.
По преданию, враги Иоанна Дамаскина, среди которых был император Лев Исавр, прибегли к подлогу. Они составили поддельное письмо, якобы написанное рукой Иоанна, в котором содержался призыв к измене и переходу на сторону врагов халифата. Письмо было искусно подделано, и недоброжелатели передали его дамасскому правителю. Тот, доверившись фальшивке, пришёл в ярость и приказал сурово наказать своего верного приближённого. Кара была жестокой и показательной: Иоанну Дамаскину отсекли правую кисть руки.
Отрубленную руку выставили на всеобщее обозрение на городской площади, чтобы каждый видел, как наказывают предателей. Это было не только физическое страдание, но и позор, который должен был сломить дух Иоанна. Однако святой не пал духом. Он попросил правителя отдать ему отсечённую кисть. Тот, возможно, испытывая некоторое сожаление, согласился. Иоанн взял свою руку, приложил её к ране и удалился в свою келью, чтобы обратиться к единственному Заступнику, который мог помочь в этой безвыходной ситуации.
Чудо исцеления перед иконой.
Находясь в уединении, Иоанн Дамаскин приложил отрубленную кисть к суставу и начал горячо молиться перед иконой Божией Матери. Он просил Богородицу о чудесном исцелении, обещая в случае выздоровления написать в благодарность икону, прославляющую это событие. Молитва была настолько усердной и исполненной веры, что, по преданию, Иоанн уснул прямо перед образом. Во сне ему явилась сама Пресвятая Богородица и сообщила, что его просьба услышана. Она сказала, что рука исцелена, и повелела отныне трудиться этой рукой во славу Божию.
Когда Иоанн проснулся, он с изумлением обнаружил, что рука действительно срослась, на месте раны не осталось и следа, лишь тонкий рубец напоминал о пережитом страдании. Чудо было очевидным. В благодарность за исцеление Иоанн Дамаскин приложил к нижней части иконы, перед которой молился, сделанную из серебра руку. Этот серебряный слепок кисти символизировал и чудо исцеления, и благодарность святого Богородице. Так икона получила своё название «Троеручица» — поскольку на ней появилось изображение третьей руки, отдельно прикреплённой к образу.
Дальнейшая судьба иконы.
После чудесного исцеления Иоанн Дамаскин оставил государственную службу и принял монашеский постриг в монастыре Саввы Освященного, расположенном в Палестине. Он унёс с собой и ту самую чудотворную икону. Икона «Троеручица» оставалась в монастыре Саввы Освященного многие столетия. Впоследствии, во времена иконоборческих гонений, монастырская братия, опасаясь за сохранность святыни, передала икону в Сербию, где она находилась некоторое время.
Позже икона вернулась в Палестину, но вновь возникла угроза её уничтожения. Тогда, по промыслу Божию, икона была отправлена на Афон — в Хиландарский монастырь, основанный сербскими монахами. Именно там икона «Троеручица» обрела своё второе постоянное место пребывания. По преданию, икона прибыла в Хиландар в конце XIII — начале XIV века и с тех пор находится в этом сербском монастыре. Она стала главной святыней обители и почитается как чудотворная. В честь иконы в Хиландаре был построен отдельный храм, а сам образ помещён в красивый киот, к которому на протяжении веков стекаются паломники со всего православного мира.
Почему икона называется Троеручица.
Название иконы «Троеручица» происходит от греческого слова, которое переводится как «Три руки». Но почему именно три? Ответ кроется в истории исцеления Иоанна Дамаскина. Третья рука — это не ещё одна рука Богородицы, а именно тот самый серебряный слепок, который приложил к иконе исцелённый Иоанн. Изображённая на иконе Богородица держит Младенца Христа, а третья рука как бы приложена снизу к образу, напоминая о чуде.
Со временем иконография «Троеручицы» устоялась. На ней обычно изображается Богородица с Младенцем на левой руке, а правая рука простёрта в благословляющем жесте. Внизу прикреплена серебряная рука. Однако существуют и другие варианты: на некоторых списках третья рука изображена нарисованной, а не приложенной отдельно. Но традиционная Хиландарская икона сохраняет именно прикреплённое серебряное изображение руки. Эта особенность делает икону «Троеручица» одной из самых узнаваемых в православном мире.
Почитание иконы на Афоне и в России.
На Афоне икона «Троеручица» пользуется особым почитанием. Сербский монастырь Хиландар хранит её как одну из величайших святынь. Ежегодно 11 июля (28 июня по старому стилю) в монастыре совершается торжественное празднование в честь иконы. В этот день паломники и братия собираются на всенощное бдение и Божественную литургию, чтобы воздать хвалу Богородице за её чудесное заступничество.
В России икона «Троеручица» также очень почитаема. Списки с неё появлялись с древних времён, особенно после того, как в Москву и другие города привозили чтимые копии с Афона. Один из самых известных списков находится в Москве, в храме Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах. Существует предание, что именно этим образом в XVII веке был исцелён патриарх Никон. В народе икону «Троеручица» называют «Целительницей» и молятся ей о здоровье рук, избавлении от болезней суставов, а также о помощи в трудных делах.
Иконография и символика образа.
Иконография «Троеручицы» имеет глубокий символический смысл. Третья рука, приложенная к образу, символизирует не только чудо исцеления, но и благодарственную жертву Иоанна Дамаскина. Она как бы говорит: «Вот рука, которую Ты, Госпожа, исцелила, она отныне служит Тебе». Кроме того, икона олицетворяет победу православия над иконоборческой ересью. Сам Иоанн Дамаскин стал символом мужественного исповедания веры, а его чудесное исцеление стало одним из аргументов в пользу иконопочитания.
Интересно, что в некоторых списках иконы третья рука расположена не снизу, а сбоку от Богородицы, как бы поддерживая Младенца. Это ещё больше подчёркивает идею материнской заботы и защиты. Также на иконе часто изображаются святые, связанные с историей образа, например, сам Иоанн Дамаскин или монахи Хиландарского монастыря. В целом, икона «Троеручица» — это не просто произведение искусства, это живое свидетельство веры, чуда и благодарности.
Чудеса и исцеления.
С иконой «Троеручица» связано множество чудес, как древних, так и современных. Помимо основного чуда исцеления Иоанна Дамаскина, в Хиландарском монастыре сохранились предания о многочисленных случаях помощи Богородицы через этот образ. Рассказывают, что во время пожаров и вражеских нападений икона не раз спасала обитель от гибели. Особенно известно чудо, когда икона сама переместилась на место настоятеля и стала управлять монастырём, пока игумен отсутствовал. Это событие укрепило веру братии в то, что сама Богородица является Игуменьей Афона.
В России также известны случаи исцеления и помощи по молитвам перед иконой «Троеручица». К ней обращаются с молитвой о здоровье рук, ног, избавлении от травм и болезней суставов. Многие верующие свидетельствуют, что после усердной молитвы наступало облегчение, а иногда и полное исцеление. Особенно чтят икону художники, иконописцы и все, чей труд связан с руками, — ведь она напоминает о том, что труд рук человеческих должен быть освящён верой и благодарностью Богу.
Молитва перед иконой Троеручица.
Молитва перед образом «Троеручица» — это просьба о помощи, исцелении и защите. Верующие обращаются к Богородице как к милостивой Заступнице, которая слышит каждого, кто приходит к ней с верой. Текст молитвы проникнут глубоким покаянием и упованием на милость Божию. Она содержит просьбы о прощении грехов, исцелении души и тела, о помощи в жизненных трудностях.
Особенно трогательно звучат слова молитвы, в которых Богородица называется «Сладчайшая», «Всепетая», «Царица», и верующий просит её оградить от врагов, видимых и невидимых, и даровать спасение души. Молитва перед иконой «Троеручица» стала неотъемлемой частью духовной жизни многих православных христиан. Она читается не только в храмах, но и в домашней молитве, и каждый раз приносит утешение и укрепление веры.
Икона Троеручица сегодня.
Сегодня икона Божией Матери «Троеручица» продолжает почитаться во всём православном мире. Списки с неё находятся во многих храмах России, Украины, Сербии, Греции и других стран. В Хиландарском монастыре на Афоне оригинальный образ остаётся главной святыней и по-прежнему привлекает тысячи паломников.
Эта икона — не просто исторический артефакт, а живое свидетельство непрерывной связи между небом и землёй, между Богородицей и каждым верующим человеком. История «Троеручицы» учит нас, что вера способна творить чудеса, а благодарность Богу должна быть выражена не только в словах, но и в делах. Образ напоминает нам, что главное в жизни — это доверие Божией воле и упование на милость Матери Божией, Которая никогда не оставляет тех, кто ищет Её защиты.
Таким образом, икона «Троеручица» знаменита не только своими внешними особенностями, но, прежде всего, глубоким духовным смыслом, историей чуда и тысячелетней традицией почитания, которая продолжается и сегодня, в XXI веке.
Кто такие Сергий и Герман Валаамские.
Преподобные Сергий и Герман Валаамские — одни из самых почитаемых святых в северной части Русской православной церкви. Их имена неразрывно связаны с историей знаменитого Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, расположенного на живописном острове Валаам в Ладожском озере. Эти святые считаются основателями монашеской жизни на Валааме и просветителями языческих карельских племён, населявших эти суровые северные земли в древности. Несмотря на то, что точное время их жизни остаётся предметом споров среди историков и церковных исследователей, почитание Сергия и Германа в православной традиции насчитывает уже несколько столетий.
Житие преподобных Сергия и Германа Валаамских окружено множеством тайн и легенд. До наших дней сохранилось очень мало достоверных документальных свидетельств об их жизни и подвигах. Почти все древние рукописи и архивные документы, которые могли бы пролить свет на историю этих святых, были утрачены в результате многочисленных войн, разорений и пожаров, которые не раз обрушивались на Валаамскую обитель. Однако церковное предание, бережно хранимое братией монастыря и передаваемое из поколения в поколение, сохранило основные вехи их жизни и служения.
Происхождение и приход на Валаам.
По церковному преданию, преподобные Сергий и Герман были греческими священноиноками-миссионерами. Они прибыли на Северную Русь из Греции или, по некоторым версиям, из Константинополя, чтобы нести свет христианской веры языческим народам, населявшим земли вокруг Ладожского озера. В то время карельские племена, жившие на этой территории, придерживались языческих верований, поклонялись силам природы и не знали истинного Бога.
Святые Сергий и Герман избрали Валаамский архипелаг местом своего подвижнического служения. Острова Валаамского архипелага, расположенные в северной части Ладожского озера, издавна считались местом особой духовной силы. Суровая природа, удалённость от людских поселений и суровый климат делали это место идеальным для иноческой жизни, посвящённой молитве и уединению. Здесь, среди скал и вековых сосен, греческие иноки основали первую христианскую обитель, которая впоследствии стала одним из главных духовных центров русского православия.
Основание Валаамского монастыря.
Преподобные Сергий и Герман Валаамские считаются основателями знаменитого Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Согласно преданию, они прибыли на Валаам в конце X — начале XI века, хотя некоторые историки относят это событие к более позднему времени — XIV веку. Существует версия, что монастырь был основан ранее, а Сергий и Герман лишь возродили монашескую жизнь на острове после периода запустения. Однако церковная традиция неизменно связывает их имена с началом иноческого делания на Валааме.
Устроив обитель, Сергий и Герман ввели в ней строгий общежительный устав, основанный на традициях восточного монашества, принесённых из Греции. Согласно этому уставу, монахи не имели личной собственности, всё имущество было общим, а главным делом жизни становилась молитва и послушание. Именно этот строгий уклад жизни способствовал духовному возрастанию братии и привлекал на Валаам множество подвижников.
Святые не только создали монастырь, но и стали духовными наставниками для местного населения. Они проповедовали христианство среди карельских племён, и многие язычники, вдохновлённые их примером и словом, принимали крещение. Таким образом, преподобные Сергий и Герман заложили основы православной веры на северных землях Руси.
Подвиги и духовное служение.
Преподобные Сергий и Герман Валаамские вели строгую аскетическую жизнь, полную трудов и молитв. Их дни проходили в непрестанном служении Богу и ближним. Они молились за весь мир, занимались физическим трудом, благоустраивая монастырь и возделывая неплодородные северные земли. Их подвижническая жизнь стала примером для многих, кто искал спасения и желал посвятить себя Господу.
По преданию, святые обладали даром прозорливости и чудотворения. Они исцеляли больных, утешали страждущих и помогали всем, кто обращался к ним за помощью. Их молитвы были настолько сильны, что, по свидетельству древних сказаний, они могли укрощать стихии, охраняя обитель и окружающие земли от бедствий. После трудов и подвигов благочестивой жизни преподобные Сергий и Герман мирно отошли ко Господу. Их святые мощи были с честью погребены в основанной ими обители.
Обретение мощей и прославление.
Впоследствии, когда святость Сергия и Германа была подтверждена множеством чудес, совершавшихся у их гроба, было принято решение об обретении их нетленных мощей. Мощи преподобных были найдены нетленными и источавшими целебное миро. Они были помещены в специальную раку и установлены в соборном храме монастыря для всеобщего поклонения. С тех пор началось их широкое церковное почитание.
Однако история мощей преподобных Сергия и Германа Валаамских полна драматических событий. В 1611 году, в период шведской оккупации, монастырь был разорён, и мощи святых были скрыты братией в тайном месте, чтобы избежать поругания. Многие десятилетия местонахождение святыни оставалось неизвестным. Вновь мощи были обретены только в 1718 году, во время восстановления обители. Их поместили в новую раку в Преображенском соборе.
В 1819 году, по благословению Святейшего Синода, мощи были перенесены в церковь во имя преподобных Сергия и Германа, специально построенную для них на территории монастыря. Но и эта святыня не избежала испытаний. В советский период, после закрытия монастыря, мощи были изъяты и отправлены в музей. Их возвращение в обитель состоялось уже в конце XX века — в 1999 году, когда Валаамский монастырь был возвращён церкви. С тех пор святые мощи вновь покоятся в восстановленном монастыре, привлекая тысячи паломников.
Церковное почитание.
В православной церкви память преподобных Сергия и Германа Валаамских совершается несколько раз в год. Главное празднование установлено на 11 июля (28 июня по старому стилю) — день, когда церковь чтит их память. В этот день в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре совершается торжественное богослужение, собирающее множество паломников со всей России и из-за рубежа. Также существует особое празднование в честь перенесения мощей святых, которое совершается 23 сентября.
Преподобные Сергий и Герман Валаамские почитаются как покровители и небесные заступники Валаамской обители и всей северной земли. К ним обращаются с молитвами о помощи в духовных трудах, об укреплении веры, о защите от врагов и о даровании сил в трудных жизненных обстоятельствах. Многие паломники, посещающие Валаамский монастырь, стараются приложиться к их святым мощам и испросить благословения.
Традиции и предания.
С именами Сергия и Германа связано множество народных преданий и монастырских традиций. Одно из них гласит, что святые незримо обходят остров после захода солнца, оберегая покой обители. Другое предание рассказывает о том, что в самые трудные времена святые Сергий и Герман являются в сонных видениях игуменам и братии, давая наставления и предупреждая об опасностях. Некоторые старцы утверждали, что видели преподобных, идущих по водам Ладожского озера вокруг острова с молитвой.
Особо почитается в монастыре традиция ночного молитвенного правила, когда братия обходит крестным ходом весь остров, почитая таким образом память основателей обители. Считается, что именно Сергий и Герман установили на Валааме строгий порядок богослужений, который сохраняется здесь и поныне. Их устав, основанный на греческой традиции, стал основой духовной жизни монастыря на все последующие столетия.
Валаамский монастырь сегодня.
Валаамский монастырь, возрождённый после десятилетий запустения, вновь стал одним из главных духовных центров России. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов и паломников, чтобы прикоснуться к святыням, помолиться у мощей преподобных Сергия и Германа и почувствовать особую атмосферу этого места. Монастырский комплекс был восстановлен, действуют несколько скитов, братия обители ведёт активную духовную и хозяйственную жизнь.
Память о святых основателях бережно хранится в обители. Их иконы украшают храмы, их житие читается за монастырскими трапезами, а их молитвенная помощь ощущается всеми, кто с верой приходит к ним. Валаамский монастырь остаётся живым свидетельством духовного подвига преподобных Сергия и Германа, которые почти тысячу лет назад заложили фундамент православной веры на этой суровой северной земле. Почитание этих святых продолжает укреплять веру христиан и вдохновлять новых подвижников на служение Богу и людям.
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