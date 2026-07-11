Что можно и нельзя делать в Крапивное заговенье 11 июля 2026 года

В 1819 году, по благословению Святейшего Синода, мощи были перенесены в церковь во имя преподобных Сергия и Германа, специально построенную для них на территории монастыря. Но и эта святыня не избежала испытаний. В советский период, после закрытия монастыря, мощи были изъяты и отправлены в музей. Их возвращение в обитель состоялось уже в конце XX века — в 1999 году, когда Валаамский монастырь был возвращён церкви. С тех пор святые мощи вновь покоятся в восстановленном монастыре, привлекая тысячи паломников.