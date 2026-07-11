Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 июля 2026 года

Небесная механика сегодня диктует особые правила игры. Луна убывает в практичном и основательном Тельце, приземляя наши эмоции и заставляя фокусироваться на материальном комфорте. Однако главный сюрприз — ретроградный Меркурий, который вносит хаос в коммуникации, документы и технику. Энергия дня противоречива: с одной стороны, хочется стабильности (Телец), с другой — все идет наперекосяк (Меркурий). Главный совет: не торопитесь, перепроверяйте факты и доверяйте своим ощущениям, но не обещаниям других.
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Астрологический прогноз на 11 июля 2026 годаКакая Луна 11 июля 2026 года.
Астрологический прогноз на 11 июля 2026 года.
Овен (21.03 — 19.04).
Сегодня ваша импульсивность — главный враг. Убывающая Луна в Тельце давит на вашу сферу финансов, намекая, что пора пересмотреть бюджет. Ретроградный Меркурий может подбросить старые долги или забытые счета. День хорош для размеренной работы руками, но плох для стартов.
Стоит заняться: Приведением в порядок домашней бухгалтерии, уборкой в кошельке и удалением ненужных контактов в телефоне.
Не стоит: Давать в долг и подписывать новые договоры без юриста.
Финансовые сделки: 35% (рискованно, лучше отложить).Амурные дела: 65% (чувства глубоки, но слова могут быть неверно истолкованы).Карьерные свершения: 40% (результатов сегодня не видно, копите силы).Счастливый цвет: Терракотовый. Счастливое блюдо: Стейк из говядины с травами. Какие знаки зодиака самые богатые.
Телец (20.04 — 20.05).
Ваша стихия сегодня сильна, но ретроградный Меркурий в вашем знаке (до 15 июля) делает вас медлительным и упрямым вдвойне. Лунная энергия дает вам мощную интуицию на финансовые потоки, но слова окружающих будут звучать как белый шум. Используйте день для внутреннего диалога.
Стоит заняться: Пересмотром личных накоплений, планированием крупных покупок на осень (без оплаты сегодня), SPA-процедурами.
Не стоит: Спорить с начальством или продавцами — вы проиграете из-за путаницы.
Финансовые сделки: 70% (хорошо для аналитики, но не для переводов крупных сумм).Амурные дела: 45% (стеснительность помешает, лучше уединение).Карьерные свершения: 30% (энергия уходит в быт, а не в офис).Счастливый цвет: Фисташковый. Счастливое блюдо: Запеченная курица с яблоками. Почему муж молчит после ссоры? Астрологическая диета его Луны (и как это разрушает отношения).
Близнецы (21.05 — 21.06).
Ретроградный Меркурий — ваш управитель, поэтому сегодня вы в эпицентре шторма. Убывающая Луна в Тельце замыкает вас в четырех стенах, намекая, что лучше меньше двигаться и говорить. Ваша обычная коммуникабельность подведет — скажете одно, услышат другое.
Стоит заняться: Систематизацией файлов на компьютере, перечитыванием старых писем, медитацией.
Не стоит: Проводить переговоры, отправлять важные письма или начинать флирт в соцсетях.
Финансовые сделки: 25% (катастрофический день для денежных операций).Амурные дела: 30% (слова будут истолкованы превратно, велика вероятность ссоры).Карьерные свершения: 20% (прогресс остановлен).Счастливый цвет: Серебристый. Счастливое блюдо: Рыбный суп с овощами. Порочная астрология: какие знаки зодиака изменяют без угрызений совести, а какие — с расчетом.
Рак (22.06 — 22.07).
Луна в Тельце активирует ваш сектор друзей и единомышленников, но ее убывающий аспект говорит, что некоторые связи пора отпустить. Ретроградный Меркурий ворошит прошлое — вам могут написать люди, которых вы не видели годами. День эмоционально насыщенный, но спокойный.
Стоит заняться: Встречей со старыми друзьями (без обсуждения политики и денег), волонтерством или помощью соседям.
Не стоит: Впутываться в чужие семейные разборки.
Финансовые сделки: 55% (средне — лучше покупать только продукты).Амурные дела: 80% (отлично для возобновления старых чувств).Карьерные свершения: 45% (идей много, но исполнение хромает).Счастливый цвет: Молочный. Счастливое блюдо: Творожная запеканка с изюмом. Как извиниться перед девушкой: обязательные лайфхаки для парней.
Лев (23.07 — 22.08).
Для вас Убывающая Луна в Тельце выводит на первый план вопросы репутации и авторитета. Ретроградный Меркурий мешает карьерным презентациям — слайды будут глючить, а ораторское мастерство подведет. Лучше побудьте в тени и понаблюдайте.
Стоит заняться: Завершением старых отчетов, ремонтом автомобиля или техники.
Не стоит: Просить повышения, устраивать показные выступления или играть в азартные игры.
Финансовые сделки: 50% (только если сделка касается недвижимости, проверяйте документы 5 раз).Амурные дела: 60% (романтика возможна, но без пафоса).Карьерные свершения: 25% (высокая вероятность ошибок в документах).Счастливый цвет: Бордовый. Счастливое блюдо: Шашлык из баранины. Что можно и нельзя делать в ретроградный Меркурий 2026.
Дева (23.08 — 22.09).
Ваш управитель Меркурий ретрограден, поэтому день для вас — испытание на прочность. Убывающая Луна в Тельце активирует вашу тягу к порядку, но вы рискуете погрязнуть в бесконечных правках. Ваш перфекционизм сегодня не нужен — он только замедлит вас.
Стоит заняться: Уборкой в шкафах, выбрасыванием хлама, написанием плана на неделю (но не его реализацией).
Не стоит: Начинать диеты или курсы оздоровления — данные будут искажены.
Финансовые сделки: 40% (не верьте цифрам, считайте на калькуляторе сами).Амурные дела: 55% (день самоанализа, а не свиданий).Карьерные свершения: 35% (ретроградность мешает вас оценить по заслугам).Счастливый цвет: Хаки. Счастливое блюдо: Овощной салат с киноа. Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астролога.
Весы (23.09 — 22.10).
Луна в Тельце затрагивает тему глубоких финансов и совместных ресурсов. Ретроградный Меркурий подкидывает старые разговоры о долгах или наследстве. День требует дипломатии, но ваш природный такт может дать сбой из-за невнимательности к деталям.
Стоит заняться: Консультацией с бухгалтером, проверкой банковских выписок, йогой для снятия напряжения.
Не стоит: Брать кредиты или выступать поручителем.
Финансовые сделки: 45% (слишком туманные условия).Амурные дела: 75% (отличный день для романтического ужина, если вы готовите сами).Карьерные свершения: 50% (зависят от партнеров, которые сегодня ненадежны).Счастливый цвет: Лавандовый. Счастливое блюдо: Сырная тарелка с виноградом. Батюшка объяснил, греховно ли нюхать шашлык в пост.
Скорпион (23.10 — 21.11).
Убывающая Луна в Тельце находится напротив вашего знака, что создает напряжение в отношениях. Ретроградный Меркурий обостряет вашу подозрительность. Сегодня вы чувствуете фальшь за версту, но лучше промолчать, чем обвинять — вы можете ошибиться.
Стоит заняться: Глубокой рефлексией, ведением личного дневника, разбором старых обид для их отпускания.
Не стоит: Устраивать скандалы партнеру или выяснять отношения с родней.
Финансовые сделки: 60% (интуиция поможет найти выгоду, но бумаги проверяйте).Амурные дела: 40% (слишком много ревности).Карьерные свершения: 55% (можно дожать старый проект).Счастливый цвет: Темно-синий. Счастливое блюдо: Говядина по-бургундски. Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругают.
Стрелец (22.11 — 21.12).
Ваш оптимизм сегодня столкнется с суровой реальностью Тельца. Луна в вашем секторе работы и здоровья требует рутины, а ретроградный Меркурий путает расписания и поездки. Лучше откажитесь от дальних перемещений — техника подведет.
Стоит заняться: Корректировкой рациона, прохождением медосмотра, чтением профессиональной литературы.
Не стоит: Покупать авиабилеты или планировать отпуск на эти даты.
Финансовые сделки: 50% (небольшие вложения в здоровье оправданы).Амурные дела: 85% (ваша харизма на высоте, если не давить на свободу).Карьерные свершения: 30% (начальство сегодня не воспринимает инновации).Счастливый цвет: Бирюзовый. Счастливое блюдо: Запеченная рыба с лимоном. Что такое Асцендент и как он влияет на вашу жизнь.
Козерог (22.12 — 19.01).
Ваш управитель Сатурн поддерживает Тельца, поэтому сегодня вы чувствуете себя устойчивее всех. Убывающая Луна помогает избавиться от ненужных обязательств. Ретроградный Меркурий мешает в любви и творчестве, но в делах вы непробиваемы.
Стоит заняться: Разгрузкой рабочего стола, делегированием задач, инвестированием в долгосрочные активы (с осторожностью).
Не стоит: Идти на поводу у эмоциональных просьб друзей.
Финансовые сделки: 80% (ваш лучший день в месяце для серьезных вложений).Амурные дела: 35% (чувства подавлены рациональностью).Карьерные свершения: 70% (можно завершить этап и получить премию).Счастливый цвет: Шоколадный. Счастливое блюдо: Гречневая каша с грибами.
Водолей (20.01 — 18.02).
Луна в Тельце активирует ваш дом семьи и корней. Ретроградный Меркурий вносит путаницу в общение с родителями или детьми. Сегодня ваши идеи о будущем сталкиваются с консерватизмом близких. Не доказывайте, просто делайте.
Стоит заняться: Ремонтом в доме (наведение уюта), пересадкой цветов, готовкой по семейным рецептам.
Не стоит: Впускать новых людей в личное пространство.
Финансовые сделки: 45% (деньги уходят на быт, а не на инвестиции).Амурные дела: 70% (очень теплое и нежное течение чувств).Карьерные свершения: 25% (вас не слышат, говорите на разных языках).Счастливый цвет: Электрик (ярко-голубой).Счастливое блюдо: Пирог с капустой. Почему Водолей — воздушный знак, а не водный.
Рыбы (19.02 — 20.03).
Убывающая Луна в Тельце давит на вашу сферу общения и учебы, а ретроградный Меркурий заставляет вас забывать слова и путать даты. Это день иллюзий, и ваша интуиция может лгать. Доверяйте только записанному на бумаге.
Стоит заняться: Разбором почты, систематизацией контактов, плаванием или водными процедурами.
Не стоит: Отвечать на провокационные сообщения и обсуждать свои планы.
Финансовые сделки: 30% (высокий риск быть обманутым).Амурные дела: 90% (потрясающий день для поэзии, музыки и безумной романтики).Карьерные свершения: 15% (самый непродуктивный день в карьере).Счастливый цвет: Аквамарин. Счастливое блюдо: Ризотто с морепродуктами. Почему кошки сбрасывают предметы.
Какая Луна 11 июля 2026 года.
Как вести себя при Убывающей Луне в Тельце:
Это фаза «завершения» в знаке «приумножения». Телец учит нас ценить ресурсы, но убывающая Луна говорит, что пришло время отдавать. Влияние этого аспекта: замедление обмена веществ, тяга к простой и жирной пище, желание уединиться. Используйте это время, чтобы:
Избавляться от лишнего (физического и ментального). Выкиньте старые вещи, отпишитесь от ненужных рассылок. Говорить медленно и по делу. Телец не любит суеты. Земные практики. Походите босиком по траве, работайте в саду, трогайте руками землю и текстуры — это успокоит разум. Не начинайте новых финансовых циклов (открытие вкладов, стартапов) — Луна убывает, энергия на спад.
Как вести себя при ретроградном Меркурии (до 15 июля):
Это период пересмотра, а не нового старта. Меркурий отвечает за связь, ум и перемещения. Чтобы не попасть впросак: Правило трех проверок. Перечитывайте сообщения перед отправкой, сверяйте сумму в чеке, уточняйте время встречи дважды. Отложите покупки техники и транспорта. В эти дни часто продают бракованный товар или ретро-модели. Не подписывайте контракты. Если это критично, покажите документ юристу, который не имеет к сделке прямого отношения. Будьте снисходительны к опозданиям и глупым вопросам — это норма для ретрограда. Сохраняйте все чеки и скриншоты переписок. Если вы что-то обсуждали устно — продублируйте это в мессенджере для ясности.
Совмещая эти две энергии, идеальная стратегия дня: делайте только то, что уже начали, доводите до ума, но не требуйте мгновенных результатов. Экономьте силы и деньги, будьте внимательны к телу и еде. День подходит для наведения порядка в мыслях, доме и кошельке, но категорически не подходит для громких побед и рискованных авантюр.
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