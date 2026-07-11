Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 июля 2026 года

Это период пересмотра, а не нового старта. Меркурий отвечает за связь, ум и перемещения. Чтобы не попасть впросак: Правило трех проверок. Перечитывайте сообщения перед отправкой, сверяйте сумму в чеке, уточняйте время встречи дважды. Отложите покупки техники и транспорта. В эти дни часто продают бракованный товар или ретро-модели. Не подписывайте контракты. Если это критично, покажите документ юристу, который не имеет к сделке прямого отношения. Будьте снисходительны к опозданиям и глупым вопросам — это норма для ретрограда. Сохраняйте все чеки и скриншоты переписок. Если вы что-то обсуждали устно — продублируйте это в мессенджере для ясности.