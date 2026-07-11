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Нутрициолог Слип: замороженные овощи могут быть полезнее свежих

Заморозка сохраняет витамины и минералы.

Источник: Комсомольская правда

Замороженные овощи могут храниться хоть полгода, а их польза хорошо сохраняется, а порой и превосходит свежие. Об этом aif.ru рассказала нутрициолог Анна Слип.

По ее словам, замороженные овощи могут лежать в морозилке не менее шести месяцев. При этом такие овощи хорошо сохраняют свою пользу, а иногда могут и превосходить в этом плане свежие, поскольку заморозка сохраняет витамины и минералы.

Кроме того, специалист отметила, что чем быстрее заморозка, тем мельче кристаллы льда и целее клетки овоща, поэтому после разморозки он остается плотным и не раскисает в кашицу.

Телеканал «Царьград» сообщил, что замороженные овощи могут храниться до десяти месяцев, рыба и мясо — до девяти. Но длительное нахождение продуктов в морозильной камере может привести к их вымораживанию.

Ранее 360.ru писал, какие продукты могут стать хорошей заменой свежим овощам. Так, квашеная капуста — это настоящий суперфуд, богатый витамином С, пробиотиками и клетчаткой. А замороженные брокколи, цветная капуста, зеленый горошек и стручковая фасоль по своей полезности не уступают свежим.