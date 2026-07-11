Apple обвинила OpenAI в краже коммерческой тайны

По данным телеканала CNBC, Apple считает, что ее интеллектуальная собственность и конфиденциальная информация использовались OpenAI при разработке своего программного обеспечения. В иске утверждается, что сотрудникам Apple, желающим получить работу в ИИ-стартапе, предлагалось снабжать его коммерческими секретами корпорации.