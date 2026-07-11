Apple обвинила OpenAI в краже коммерческой тайны

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Американская корпорация Apple подала в суд на компанию OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT. Об этом свидетельствуют данные электронной базы суда Северного округа штата Калифорния.
Согласно размещенным там сведениям, иск был подан 10 июля. Apple обвинила OpenAI в неправомерном использовании коммерческой тайны.
По данным телеканала CNBC, Apple считает, что ее интеллектуальная собственность и конфиденциальная информация использовались OpenAI при разработке своего программного обеспечения. В иске утверждается, что сотрудникам Apple, желающим получить работу в ИИ-стартапе, предлагалось снабжать его коммерческими секретами корпорации.