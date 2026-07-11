Фарфоровые цветы волгоградки украшают отели Монако

В эти дни в Волгоградской областной библиотеке имени Горького работает выставка живописи и холодного фарфора Юлии Горчаковой. Сейчас уроженка станицы Алексеевской живет в Волгограде, но в своих работах воспевает красоту родного края. Себя она так и называет — станичный художник. Под таким же названием открылась и её выставка. Это пятая персональная экспозиция художника.
Ещё одно увлечение волгоградки — керамическая флористика или, как ещё называют этот вид творчества — ботаническая скульптура. Цветочные композиции из холодного фарфора, выполненные руками художника, радуют не только её земляков, но и украшают отели Монако и частные коллекции европейских домов.
О необычном хобби, вдохновении и своём месте силы волгоградка рассказала журналисту vlg.aif.ru.
Художник с детства: от рисунков на стенах до первой выставки.
Юлия родилась в музыкально-спортивной семье. Мама — педагог по классу флейты и фортепиано, папа — волейболист. В детстве она пропадала то в школе искусств, то в спортивной школе.
Рисовать она любила с детства, но, получив образование бухгалтера, сначала работала в налоговой инспекции, а потом в банке. Уже после, в декретном отпуске освоила новый для себя вид искусства — создание цветочных композиций из холодного фарфора.
«Я была очень активной девочкой. Сколько себя помню, всегда рисовала. Больше всего страдали стены в доме у бабушки с дедушкой, — делится воспоминаниями Юлия. — Поэтому взрослые приняли решение отдать меня в музыкальную и художественную школы, которые я окончила с отличием. Сейчас продолжаю учиться в магистратуре Института художественного образования».
Первые выставки случились еще в подростковом возрасте, тогда она поняла, что живопись — это любовь на всю жизнь.
Место силы: на картинах волгоградки оживают заброшенные хутора.
Свои лучшие картины Юлия пишет в родной станице Алексеевского района. На её работах поля, рощи, реки, леса, озера и обитатели местной фауны.
«Это моё место силы. Лучший отдых — там. Я всегда возвращаюсь с родных мест наполненная идеями, — признается художница. — Одна из моих любимых картин — это домик бабушки в хуторе Полянском, где прошло мое детство. Сейчас он одинокий, заброшенный, а на моей картине — снова “живой”.
Новый виток творчества в жизни Юлии случился после рождения детей в 2014 году. Однажды на просторах интернета она увидела цветочные композиции из холодного фарфора. В них цветы выглядели очень реалистичными, казалось, что, приблизившись к букету, можно даже вдохнуть его аромат.
«И я решила научиться делать такие же. Получилось далеко не сразу, но я понимала, что с каждой работой я совершенствуюсь, поэтому не останавливалась, — рассказывает о своем творческом пути мастерица. — Инструментов тогда не было, да и материалов тоже. Собирала букеты из подручных средств, бусинок, зубочисток. Сейчас у меня две мастерских — одна в Волжском от Союза художников, другая — дома. И везде стеллажи с инвентарем».
От Казани до Нью-Йорка: букеты мастерицы разлетаются по всему миру.
«Самый большой букет, который я сделала на сегодняшний день — 11 веток пионов. На каждой ветке по цветку и два бутона. Он уехал в Казань. Супруг заказал для своей жены, — рассказывает истории своих работ волгоградка. — А одна заказчица попросила сделать цветы, чтобы украсить трехъярусный торт».
Юлия вспоминает: когда делала только первые шаги в своем увлечении, было много цветов, которые она недооценивала. И только позже, создавая композиции с ними, разглядела их настоящую красоту.
«Я люблю ирисы. Нравится, что в них можно и нарисоваться и налепиться от души. И один цветок величественный, и букет великолепный. Я когда-то сделала композицию из трёх ирисов, их потом купила женщина из Монако. И как только ей пришла доставка, она сразу заказала еще 19 ирисов для своей сети отелей, — комментирует Юлия. — Я собираю букеты из ромашек, васильков, одуванчиков, пионов, роз, ландышей».
Букет невесты: цветы из холодного фарфора долговечны.
Иногда она лепит с натуры, иногда с фотографии. Кто-то просит повторить любимые садовые растения, чтобы они радовали их круглый год, а не только летом, кто-то — свадебный букет.
«Невеста из Австралии прислала мне фото своего свадебного букета, сказав, что живой бросит гостям, а дублер хочет оставить себе на память», — рассказывает художник.
Цветы из холодного фарфора долговечны, всё, что требуется, это смахивать с них пыль чуть влажной кистью.
«Житель Нью-Йорка оборудовал у себя дома целую витрину с моими букетами, чтобы сохранить их целостность», — делится мастерица.
Под звуки музыки: как рождаются личные шедевры.
Создание ботанической скульптуры работа творческая и ювелирная. На одиночный цветок уходит до двух недель, на букет — больше двух месяцев. Материал, который используется для создания композиции, не имеет цвета, поэтому его приходится тонировать и не один раз. Ведь каждый цветочек не является чисто красным или фиолетовым, есть растяжка, переход цвета, поэтому у основания один цвет, у края — другой, в складочках — третий.
Уникальность материала в том, что он очень пластичный, поэтому листики, бутоны и соцветия выглядят очень реалистично.
Несмотря на трудоёмкий процесс, Юлия признаётся — за работой она отдыхает. Когда дети были маленькими и засыпали, она каждую свободную минутку лепила, потому что это для нее это — медитация, арт-терапия.
«Меня во время работы всегда переполняли приятные эмоции. Уходили усталость, раздражение, напряжение. Я работала и снова становилась доброй мамой и хорошей женой, — улыбается Юлия. — Иногда леплю по вдохновению, когда порыв творить накрывает с головой, иногда просто приступаю к работе и тогда уже “аппетит приходит во время еды”. Я всегда увлекаюсь, хотя каждый раз всё начинается одинаково: передо мной лежит кусочек глины, который я беру в руки с абсолютно чистой головой и страхом: а что же получится? И постепенно складывается последовательность шагов и рождается мой личный шедевр. Ведь если ничего не делать, то ничего и не будет».
Пока скульптор лепит, в её кабинете играет любимая музыка или звучат лекции по истории России, педагогике и психологии.
Сейчас у Юлии Горчаковой в работе букет сирени. Она хочет успеть его доделать, пока в главной библиотеке региона работает ее персональная выставка живописи и холодного фарфора «Станичный художник».