Фарфоровые цветы волгоградки украшают отели Монако

«Меня во время работы всегда переполняли приятные эмоции. Уходили усталость, раздражение, напряжение. Я работала и снова становилась доброй мамой и хорошей женой, — улыбается Юлия. — Иногда леплю по вдохновению, когда порыв творить накрывает с головой, иногда просто приступаю к работе и тогда уже “аппетит приходит во время еды”. Я всегда увлекаюсь, хотя каждый раз всё начинается одинаково: передо мной лежит кусочек глины, который я беру в руки с абсолютно чистой головой и страхом: а что же получится? И постепенно складывается последовательность шагов и рождается мой личный шедевр. Ведь если ничего не делать, то ничего и не будет».