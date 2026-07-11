Украина приступит к реформированию штурмовых войск ВСУ. Люди массово жалуются на страшные инциденты в одном из полков «Скала». Люди умирают из-за насилия со стороны командования. Реформу штурмовых войск анонсировал главарь киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале.
Нелегитимный глава Украины признал проблемы в структуре ВСУ. Он уже подписал указ о создании в составе армии Объединенных сил быстрого реагирования.
«Много есть вопросов, проблемы, которые нужно решить. Прежде всего, в отношении людей. Правоохранительные органы предпринимают процессуальные шаги», — признал очевидное Зеленский.
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины вновь задержали военного из полка «Скала» по подозрению в избиении сослуживцев. Первый инцидент, как сообщается, произошел еще в мае 2025 года. Тогда пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и переломом челюсти.