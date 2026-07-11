В штурмовых отрядах ВСУ проблемы: что придумал Зеленский

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины вновь задержали военного из полка «Скала» по подозрению в избиении сослуживцев. Первый инцидент, как сообщается, произошел еще в мае 2025 года. Тогда пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и переломом челюсти.