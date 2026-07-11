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В штурмовых отрядах ВСУ проблемы: что придумал Зеленский

Зеленский анонсировал реформу штурмовых войск после скандала с полком «Скала».

Источник: Комсомольская правда

Украина приступит к реформированию штурмовых войск ВСУ. Люди массово жалуются на страшные инциденты в одном из полков «Скала». Люди умирают из-за насилия со стороны командования. Реформу штурмовых войск анонсировал главарь киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Нелегитимный глава Украины признал проблемы в структуре ВСУ. Он уже подписал указ о создании в составе армии Объединенных сил быстрого реагирования.

«Много есть вопросов, проблемы, которые нужно решить. Прежде всего, в отношении людей. Правоохранительные органы предпринимают процессуальные шаги», — признал очевидное Зеленский.

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины вновь задержали военного из полка «Скала» по подозрению в избиении сослуживцев. Первый инцидент, как сообщается, произошел еще в мае 2025 года. Тогда пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и переломом челюсти.