Команды из ЛНР и ДНР сыграют на Кубке дружбы по футболу в Москве

Турнир станет ответным мероприятием к проходившему Кубку дружбы в декабре прошлого года в Белграде. В субботу в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) состоятся торжественные мероприятия и первые игры группового этапа. На соревнованиях сыграют «Войводина», «Диф» (оба — Сербия), «Далевец» (Луганск), «Диоскурия» (Абхазия), «Шахтер» (Донецк), команда спортшколы ЦСКА, медийный клуб «Арс», участник Любительской футбольной лиги КПР (все — Москва).
На презентации соревнования член Совета Федерации от ДНР Александр Волошин отметил, что для команд из Донецка и Луганска участие в нем является возможностью, прежде всего, подружиться со сверстниками из других стран, обменяться опытом.
«Они себя чувствуют частью большого спортивного мира, и Кубок дружбы — живое подтверждение этому. Это турнир — знак единства перед лицом искусственных ограничений и попыток использовать спорт в политических целях как инструмент давления», — сказал Волошин.
Кубок дружбы является благотворительным проектом фонда «Первоверховных апостолов Петра и Павла», при поддержке которого соревнования проходили в Швейцарии, Австрии и Сербии. Также турнир проходит при поддержке Росмолодежи, правительства ДНР, МГИМО, дирекции Всемирного фестиваля молодежи и Национальной студенческой футбольной лиги.
Турнир завершится 13 июля.