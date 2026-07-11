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Команды из ЛНР и ДНР сыграют на Кубке дружбы по футболу в Москве

В турнире примут участие команды юношей 2007−2008 годов рождения.

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Футбольный турнир «Международный Кубок дружбы. Код непокоренных» пройдет в Москве, церемония открытия состоится в субботу. В соревновании примут участие команды юношей 2007−2008 годов рождения, представляющие Россию, Сербию и Абхазию.

Турнир станет ответным мероприятием к проходившему Кубку дружбы в декабре прошлого года в Белграде. В субботу в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) состоятся торжественные мероприятия и первые игры группового этапа. На соревнованиях сыграют «Войводина», «Диф» (оба — Сербия), «Далевец» (Луганск), «Диоскурия» (Абхазия), «Шахтер» (Донецк), команда спортшколы ЦСКА, медийный клуб «Арс», участник Любительской футбольной лиги КПР (все — Москва).

На презентации соревнования член Совета Федерации от ДНР Александр Волошин отметил, что для команд из Донецка и Луганска участие в нем является возможностью, прежде всего, подружиться со сверстниками из других стран, обменяться опытом.

«Они себя чувствуют частью большого спортивного мира, и Кубок дружбы — живое подтверждение этому. Это турнир — знак единства перед лицом искусственных ограничений и попыток использовать спорт в политических целях как инструмент давления», — сказал Волошин.

Кубок дружбы является благотворительным проектом фонда «Первоверховных апостолов Петра и Павла», при поддержке которого соревнования проходили в Швейцарии, Австрии и Сербии. Также турнир проходит при поддержке Росмолодежи, правительства ДНР, МГИМО, дирекции Всемирного фестиваля молодежи и Национальной студенческой футбольной лиги.

Турнир завершится 13 июля.

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