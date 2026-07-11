Россиян призвали ежегодно проверять качество воды в скважине

По его словам, самый быстрый способ понять, что вода из колодца или скважины не пригодна для питья — обратить внимание на органолептические признаки. Хотя внешний осмотр не дает 100% гарантии. Только лабораторный анализ может выявить в воде опасные болезнетворные бактерии, делать его нужно не реже одного раза в год.