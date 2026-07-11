Россиян призвали ежегодно проверять качество воды в скважине

Если на участке есть колодец или скважина, пить из них воду нужно с большой осторожностью, особенно после паводка. Об этом aif.ru рассказал профессор Мурад Шахмарданов.
По его словам, самый быстрый способ понять, что вода из колодца или скважины не пригодна для питья — обратить внимание на органолептические признаки. Хотя внешний осмотр не дает 100% гарантии. Только лабораторный анализ может выявить в воде опасные болезнетворные бактерии, делать его нужно не реже одного раза в год.
«Особенно важно сделать это после весеннего паводка или ввода нового источника в эксплуатацию», — сказал эксперт.
360.ru предупредил, что употребление воды из бочки на даче может привести к сальмонеллезу и токсоплазмозу. Такая вода подходит только для полива огорода, а пить ее опасно.
Телеканала «Царьград» сообщил, что дачники могут получить штраф за использование воды на своем участке. Причиной претензий со стороны надзорных органов могут быть несоблюдение законодательства о недрах и санитарных требований.