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Россиян призвали ежегодно проверять качество воды в скважине

Профессор Шахмарданов: вода из скважины может стать опасной после паводка.

Источник: Комсомольская правда

Если на участке есть колодец или скважина, пить из них воду нужно с большой осторожностью, особенно после паводка. Об этом aif.ru рассказал профессор Мурад Шахмарданов.

По его словам, самый быстрый способ понять, что вода из колодца или скважины не пригодна для питья — обратить внимание на органолептические признаки. Хотя внешний осмотр не дает 100% гарантии. Только лабораторный анализ может выявить в воде опасные болезнетворные бактерии, делать его нужно не реже одного раза в год.

«Особенно важно сделать это после весеннего паводка или ввода нового источника в эксплуатацию», — сказал эксперт.

360.ru предупредил, что употребление воды из бочки на даче может привести к сальмонеллезу и токсоплазмозу. Такая вода подходит только для полива огорода, а пить ее опасно.

Телеканала «Царьград» сообщил, что дачники могут получить штраф за использование воды на своем участке. Причиной претензий со стороны надзорных органов могут быть несоблюдение законодательства о недрах и санитарных требований.