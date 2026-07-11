Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму в условиях ЧС хотят выдавать гуманитарную помощь: кто её получит и что входит в комплект

Красный Крест: В Крыму начнут выдавать гуманитарную помощь с 13 июля.

Источник: Комсомольская правда

Гуманитарную помощь начнут выдавать в Крыму и Севастополе в понедельник на фоне чрезвычайной ситуации в регионе. Информация об этом размещена на сайте российского Красного Креста.

Сообщается, что в Республике Крым создан запас гуманитарной помощи. Это 800 продуктовых наборов, 700 гигиенических наборов, 43 тонны питьевой воды. В Севастополе запасли 600 наборов, в которые входят продукты и гигиенические принадлежности. Также нуждающимся будут выдавать инвалидные коляски, ходунки, костыли и трости.

«Помощь смогут получить инвалиды I и II групп, переселенцы 2025−2026 годов, а также люди, прибывшие ранее и находящиеся в трудной жизненной ситуации», — сказано в релизе.

Напомним, режим ЧС ввели Крыму и Севастополе с 26 июня 2026 года, поводом стали проблемы с топливом и электричеством.

При этом глава Крыма Аксенов уточнил, что режим ЧС в Крыму не означает введение комендантского часа и ограничений для граждан.

Что произошло в Крыму и Севастополе 10 июля 2026 года, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше