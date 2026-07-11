В Крыму в условиях ЧС хотят выдавать гуманитарную помощь: кто её получит и что входит в комплект

Гуманитарную помощь начнут выдавать в Крыму и Севастополе в понедельник на фоне чрезвычайной ситуации в регионе. Информация об этом размещена на сайте российского Красного Креста.
Сообщается, что в Республике Крым создан запас гуманитарной помощи. Это 800 продуктовых наборов, 700 гигиенических наборов, 43 тонны питьевой воды. В Севастополе запасли 600 наборов, в которые входят продукты и гигиенические принадлежности. Также нуждающимся будут выдавать инвалидные коляски, ходунки, костыли и трости.
«Помощь смогут получить инвалиды I и II групп, переселенцы 2025−2026 годов, а также люди, прибывшие ранее и находящиеся в трудной жизненной ситуации», — сказано в релизе.
Напомним, режим ЧС ввели Крыму и Севастополе с 26 июня 2026 года, поводом стали проблемы с топливом и электричеством.
При этом глава Крыма Аксенов уточнил, что режим ЧС в Крыму не означает введение комендантского часа и ограничений для граждан.
Что произошло в Крыму и Севастополе 10 июля 2026 года, читайте здесь на KP.RU.