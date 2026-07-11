Испания обыграла сборную Бельгии и вышла в полуфинал на ЧМ-2026

Сборная Испании со счетом 2:1 обыграла команду Бельгии в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу. В полуфинале Испания встретится со сборной Франции 14 июля.
Игра проходила на стадионе SoFi в Инглвуде, США. Главным арбитром выступил Майкл Оливер из Англии. В испанской сборной забитыми мячами отметились Фабиан Руис (30') и Микель Мерино (88'). Бельгийцам гол принес Шарль де Кетеларе (41').
На 71-й минуте матча вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа в слезах покинул поле из-за травмы. Его заменил Сенне Ламенс.
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