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Испания обыграла сборную Бельгии и вышла в полуфинал на ЧМ-2026

Сборная Испании со счетом 2:1 обыграла команду Бельгии в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу. В полуфинале Испания встретится со сборной Франции 14 июля.

Сборная Испании со счетом 2:1 обыграла команду Бельгии в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу. В полуфинале Испания встретится со сборной Франции 14 июля.

Игра проходила на стадионе SoFi в Инглвуде, США. Главным арбитром выступил Майкл Оливер из Англии. В испанской сборной забитыми мячами отметились Фабиан Руис (30') и Микель Мерино (88'). Бельгийцам гол принес Шарль де Кетеларе (41').

На 71-й минуте матча вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа в слезах покинул поле из-за травмы. Его заменил Сенне Ламенс.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде.

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