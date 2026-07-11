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Врач раскрыла полезные свойства кольраби

Нутрициолог Кузнецова: кольраби полезна для иммунитета и пищеварения.

Источник: Комсомольская правда

Кольраби сочетает в себе высокую питательность, приятный вкус и удивительную неприхотливость. Об этом aif.ru сообщила врач-нутрициолог Оксана Кузнецова.

«Регулярное употребление кольраби помогает поддерживать иммунитет, особенно в межсезонье. Помимо аскорбиновой кислоты, в составе кольраби немало витаминов группы B, калия, магния, кальция и железа», — сказала она.

По ее словам, высокое содержание клетчатки способствует нормализации пищеварения, а антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом. Кольраби реже провоцирует газообразование, поэтому ее легче переносят люди с чувствительным пищеварением.

Телеканал «Царьград» рассказал, что главный враг красоты — это внутренние воспаления. Нужно включить в рацион продукты, которые с этими воспалениями помогают бороться: овощи, фрукты, кофе и чай.

360.ru отметил, что цветная, белокочанная, брокколи, кольраби, брюссельская капусты могут защитить от рака.