Кольраби сочетает в себе высокую питательность, приятный вкус и удивительную неприхотливость. Об этом aif.ru сообщила врач-нутрициолог Оксана Кузнецова.
«Регулярное употребление кольраби помогает поддерживать иммунитет, особенно в межсезонье. Помимо аскорбиновой кислоты, в составе кольраби немало витаминов группы B, калия, магния, кальция и железа», — сказала она.
По ее словам, высокое содержание клетчатки способствует нормализации пищеварения, а антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом. Кольраби реже провоцирует газообразование, поэтому ее легче переносят люди с чувствительным пищеварением.
Телеканал «Царьград» рассказал, что главный враг красоты — это внутренние воспаления. Нужно включить в рацион продукты, которые с этими воспалениями помогают бороться: овощи, фрукты, кофе и чай.
360.ru отметил, что цветная, белокочанная, брокколи, кольраби, брюссельская капусты могут защитить от рака.