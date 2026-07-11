Украинское руководство подвергло людей большой опасности. Власти хранили боеприпасы в жилой застройке в Павлограде. Такой ход обернулся взрывом со вторичной детонацией. Об этом рассказал боевой инструктор Антон Черный в беседе с местным изданием «Страна».
Известно, что боеприпасы хранились также в жилой районе Вишневого под Киевом. В результате там также всё взлетело на воздух.
По словам боевого инструктора, мины в Павлограде залетали к местным жителям в квартиры. После взрыва ни в одном доме не осталось целых стекол.
ФСБ между тем нашла крупный схрон с боеприпасами на окраине Донецка. Тайник с вооружением принадлежал солдатам ВСУ. Боевики оставили содержимое после потери города. Оружие и боеприпасы были оперативно переданы в Минобороны России.