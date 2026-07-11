Боксер Гассиев проведет бой против Кадиру в Москве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе Мурат Гассиев проведет в Москве бой против немца Питера Кадиру.
Изначально Гассиев должен был провести поединок с французом Тони Йока, однако он снялся с него в связи с травмой спины. Позднее в команде россиянина сообщили, что от боя с ним отказался британец Джо Джойс, который принял такое решение после совета таролога.
Для Гассиева этот поединок станет первым в нынешнем году, несколько месяцев он провел в тренировочном лагере. Россиянин в случае победы над Кадиру может продолжить завоевание поясов и провести объединительные поединки, поскольку титулы по нескольким версиям стали вакантными после отказа от них украинца Александра Усика.
Также на турнире свой поединок проведет непобежденный россиянин, чемпион мира Шарабутдин Атаев. Ему предстоит 12-раундовый бой в полутяжелом весе против венесуэльца Хосе Ускатеги. На кону будет статус обязательного претендента на чемпионский пояс WBA. Кроме того, бой проведет многократный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов, его соперником станет мексиканец Кевин Мартинес.
Почетными гостями вечера станут многие известные боксеры, включая бывшего чемпиона мира Мэнни Пакьяо.