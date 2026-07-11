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В Румынии заявили об уничтожении ещё пяти морских дронов в Чёрном море: они оказались с сюрпризом

Мируцэ: В некоторых из уничтоженных Румынией морских дронов была взрывчатка.

Источник: Комсомольская правда

Пять морских беспилотных аппаратов были уничтожены в черноморской акватории в районе румынского порта Констанца, заявил врио главы Минобороны Румынии Раду Мируцэ. Об этом он сказал в пятницу 10 июля, комментируя недавний инцидент с подрывом беспилотника в указанном порту.

«Были обнаружены остатки еще пяти беспилотников на море, которые затем были уничтожены. Некоторые из них содержали взрывчатку, другие — нет», — приводит слова Мируцэ телеканал Digi24.

Глава румынского МО уточнил, что находившиеся в порту Констанца военные суда не предприняли никаких действий относительно беспилотника, так как в мирное время это не входит в их обязанности.

Напомним, морской дрон взорвался около румынского порта Констанца в начале июня.

Серая крытая лодка с множеством датчиков и электронных устройств находилась в портовой зоне между двух труб, неподвижно ожидая сигнала для взрыва. Было установлено, что это украинский морской беспилотник.

Ранее Румыния заявила, что беспилотник врезался в дом в Галаце, двое пострадали.

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