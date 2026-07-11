В Румынии заявили об уничтожении ещё пяти морских дронов в Чёрном море: они оказались с сюрпризом

Пять морских беспилотных аппаратов были уничтожены в черноморской акватории в районе румынского порта Констанца, заявил врио главы Минобороны Румынии Раду Мируцэ. Об этом он сказал в пятницу 10 июля, комментируя недавний инцидент с подрывом беспилотника в указанном порту.